Звезда «Эйфории» повторила образ Джулии Робертс в платье с глубоким декольте
Актриса Сидни Суини, наиболее известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», повторила образ Джулии Робертс из фильма «Свадьба лучшего друга» 1997 года. Об этом сообщает Who What Wear.
Сидни Суини появилась на премии в Беверли-Хиллз в платье Miu Miu, которое посчитали оммажем на платье подружки невесты из фильма с Джулией Робертс.
© Кадр из фильма
Перед камерами она позировала в нежно-голубом наряде с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с блеском.
«Очаровательная», «Наша любимая блондинка», «Ангел», «Самая красивая девушка на свете», — писали интернет-пользователи в комментариях к фотографиям в социальных сетях.
Актриса долгое время стеснялась своих пышных форм, а в школе и вовсе подвергалась из-за них буллингу.
«В старших классах меня объективизировали из-за моей груди. Забавно, что люди начали говорить мне в реальной жизни то же самое, что говорили о Кэсси [героини Суини] в «Эйфории», — призналась она в интервью Elle España.
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