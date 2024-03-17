$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Звезда «Эйфории» повторила образ Джулии Робертс в платье с глубоким декольте

Актриса Сидни Суини, наиболее известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», повторила образ Джулии Робертс из фильма «Свадьба лучшего друга» 1997 года. Об этом сообщает Who What Wear.

Звезда «Эйфории» повторила образ Джулии Робертс
© Газета.Ru

Сидни Суини появилась на премии в Беверли-Хиллз в платье Miu Miu, которое посчитали оммажем на платье подружки невесты из фильма с Джулией Робертс.

© Кадр из фильма

Перед камерами она позировала в нежно-голубом наряде с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с блеском.

«Очаровательная», «Наша любимая блондинка», «Ангел», «Самая красивая девушка на свете», — писали интернет-пользователи в комментариях к фотографиям в социальных сетях.

Актриса долгое время стеснялась своих пышных форм, а в школе и вовсе подвергалась из-за них буллингу.

«В старших классах меня объективизировали из-за моей груди. Забавно, что люди начали говорить мне в реальной жизни то же самое, что говорили о Кэсси [героини Суини] в «Эйфории», — призналась она в интервью Elle España.
Актеры
Ангел
Свадьба лучшего друга
Эйфория
Джулия Робертс
1
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости