Актриса Блейк Лайвли выпустила рекламу с насмешкой над Кейт Миддлтон

Актриса Блейк Лайвли выпустила новую рекламу своего бренда напитков Betty Buzz. Об этом сообщает InStyle.

© blakelively/Instagram (организация запрещена в России)

На снимки актриса осознанно добавила элементы фотошопа, иронично напомнив о недавней ошибке Кейт Миддлтон.

«Мне не терпится поделиться с вами этим фото, которое я сделала буквально сегодня, чтобы объявить о том, что у Betty Buzz и Betty Buzz появятся четыре новых вкуса!» — написала актриса.

Поклонники Блейк Лайвли посчитали, что таким образом она решила посмеяться над принцессой Уэльской, и раскритиковали актрису.

«Я всегда была твоей фанаткой, но эта «шутка» так разочаровывает. Посмотри, сколько буллинга и ненависти ты вызвала этим постом», «Как это низко», «Зачем так издеваться?» — высказались они.

В ноябре Блейк Лайвли выпустила скандальную рекламу своих напитков. Ролик был снят по мотивам фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли в главной роли. В начале ролика Лайвли в черном жилете медленно входит в кадр и говорит реплику.