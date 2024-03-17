Кологривый высказался о потенциальной роли Жириновского в фильме

Актер Никита Кологривый признался, что слухи о получении им роли Владимира Жириновского в предстоящем байопике появились после того, как в сети сравнили шапку его героя из «Слова пацана» с головным убором политика. Его слова передает kp.ru.

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«Владимир Вольфович нравился мне как политик. Но это уже Бог решит, сыграю я его или нет», — заявил артист.

Кологривый подчеркнул, что в России есть много артистов, которые исполнять роль Жириновского лучше, чем он. Актер добавил, что он бы «лучше сыграл Стеньку Разина».

В феврале Никита Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране» и пообещал это доказать. Затем режиссеру проекта пришлось опровергать слухи о том, что актера взяли на главную роль. Постановщик тогда признавался, что ни разу в жизни не видел актера и тот не проходил кастинг.

До этого Слуцкий рассказывал, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском, как об одном из ключевых политических деятелей современной России. По словам политика, фильм поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского.