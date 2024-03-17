Супруг больной Елены Яковлевой оставил ее одну в день рождения

Супруг больной Елены Яковлевой Валерий Шальных не приехал к ней на день рождения. Мужчина объяснил свой поступок в эфире программы «Ты не поверишь!».

© Passion.ru

Елена Яковлева не жалеет себя, уделяя все свое время работе. На последних гастролях актриса заболела, однако, несмотря на плохое самочувствие, она не отказалась от следующего выступления. В результате свой день рождения, который был 5 марта, Яковлева провела в постели.

Артистка решила не тревожить поклонников новостями о своем самочувствии. К тому же у нее не было сил как-либо праздновать 63-летие.

«Я приболела и лежала дома», – призналась она.

Интересно, что муж Яковлевой не поздравил ее с днем рождения. В последнее время супруги живут раздельно: Елена – в столичной квартире, а Валерий – в загородном доме.

Шальных объяснил, что не приехал к Яковлевой на день рождения, поскольку ему не с кем было оставить питомцев.

«У меня дома целая псарня. У нас четыре собаки, я не могу их оставить», – отметил он.

По словам Валерия, его жена настолько увлечена работой, что, когда она приезжает к нему домой, большую часть времени лежит в кровати.

Ранее мы писали, что звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала в Армению.