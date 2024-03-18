Актрису Кэтрин Зету-Джонс заметили на прогулке с мужем Майклом Дугласом

Актрису Кэтрин Зету-Джонс впервые за долгое время заметили вместе с супругом, продюсером Майклом Дугласом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 79-летний Майкл Дуглас попали в объективы папарацци, когда направлялись на обед в ресторан Tre Lune в Монтесито 17 марта. Актриса надела черный жакет, синие джинсы-клеш, твидовую кепку, кеды, золотую цепь и солнцезащитные очки. Знаменитость распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Майкл Дуглас вышел на публику в голубой рубашке, серых брюках, лоферах и солнцезащитных очках.

Читатели Daily Mail раскритиковали Кэтрин Зету-Джонс за внешний вид.

«Что с ней случилось? Раньше она выглядела прекрасно, у нее была естественная красота. Теперь она выглядит старше своих лет, изменилась до неузнаваемости», «Она выглядит великолепно, но не для 54-летней», «Если присмотреться к ее лицу, не скажешь, что между ними сейчас разница в 25 лет», — писали интернет-пользователи.

Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за Майкла Дугласа в 2000 году. У влюбленных есть двое общих детей: 23-летний сын Дилан и 20-летняя дочь Кэрис. В декабре актриса опубликовала редкое семейное фото.