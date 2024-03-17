Блэк много играл в Minecraft во время подготовки к роли Стива в фильме

Актёр и комик Джек Блэк недавно пообщался с журналистами издания IGN.

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В ходе разговора он рассказал, что много играл в Minecraft во время подготовки к роли Стива в предстоящей экранизации.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Я научился [играть] и после этого по-настоящему увлёкся строительством домов и прокладкой туннелей.

Также в актёрский состав леты вошли Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс, а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang.

Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки картины стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.