В скандале с участием Шэрон Стоун и Билли Болдуина оказался замешан Брэд Питт

На этой неделе 66-летняя Шэрон Стоун решилась на откровенное признание. Актриса, молчавшая более 30 лет, заявила, что продюсер эротического триллера «Щепка» Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с партнером по съемочной площадке Билли Болдуином ради лучшей «химии» на экране. Она шок-предложение отвергла, но от съемок в картине не отказалась, о чем впоследствии пожалела.

© Кадр из фильма

А теперь свою версию конфликта озвучил режиссер «Щепки» Филипп Нойс, рассказавший The Mail on Sunday, что же происходило между актерами на самом деле. Он-то и рассекретил роль Брэда Питта во всей этой неприглядной истории.

Оказывается, именно голливудский красавчик был поначалу утвержден на главную мужскую роль. А звезда «Основного инстинкта» согласилась сыграть в «Щепке», так как рассчитывала сниматься с Брэдом. Увы, встреча двух секс-символов 90-х на экране так и не состоялась: Питта заменили на Болдуина, и актриса была крайне недовольна этим фактом.

«На съемочной площадке было очень много враждебности. Открытое презрение Шэрон к Билли привело к тому, что он чувствовал себя крайне неуверенно. Они ссорились на протяжении всего фильма. Их сексуальные сцены были явно несексуальными. Некоторые крупные планы Шэрон пришлось снимать с дублером напротив нее», — вспомнил Нойс.

Режиссер также усомнился в том, что продюсер всерьез пытался заставить Стоун переспать с женатым Болдуином, и предположил, что мужчина просто неудачно шутил.

К слову, партнер Шэрон по съемкам в «Щепке» молчать тоже не стал. Актер обвинил Стоун в том, что она мстит ему за отвергнутые ухаживания, и даже пригрозил звезде компроматом.

«У меня на нее собрано столько грязи, но я все это время молчал. Например, легендарная история о том, как я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось ее целовать. Может, мне стоит написать книгу и рассказать там все пугающие, извращенные и непрофессиональные истории о Шэрон? Это было бы весело», — написал Билли Болдуин в соцсети X (бывший Твиттер).

Что ж, в этой ситуации можем только пожалеть бедного Брэда Питта: никому не пожелали бы оказаться замешанным в таком грязном скандале. А тем более актеру, который только недавно отошел от развода с Анджелиной Джоли и сейчас с головой погружен в отношения с молодой возлюбленной.