Авербух, мошенники, развод: как сейчас живет актриса Валерия Ланская

Актриса Валерия Ланская снимается в кино и играет в театре.

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В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ланская

Валерия Ланская родилась 2 января 1987 года в Москве в семье учителя бальных танцев Александра Зайцева и хореографа-постановщика, тренера по фигурному катанию Елены Масленниковой.

Ланская окончила театральный институт им. Б. Щукина. В кино она дебютировала в 2005 году в сериале «Есенин».

Также актриса снималась в проектах «Кадетство», «Женские истории», «Тариф Новогодний», «Жаркий лед», «Рябиновый вальс», «Пираньи», «Торговый центр», «Скорая помощь», «Золотая парочка», «Монте-Кристо. Мюзикл», «Немцы», «Закаты и рассветы» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Ланской

Во время участия в проекте «Ледниковый период» Валерии Ланской приписывали роман с фигуристом Ильей Авербухом. Однако спортсмен опровергал эту информацию.

«Понятное дело, что это вымысел желтой прессы. Нас с Валерией связывает совместная работа над ледовым мюзиклом «Винкс» на льду, где Лера озвучивает большинство сольных партий. Лера очень творческий человек, мне интересно работать с ней», — комментировал он.

На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске Ланская познакомилась с продюсером Антоном Калюжным. Спустя год избранник сделал ей предложение. Они планировали пожениться в 2012 году, но вскоре решили перенести свадьбу, а спустя время — отменить.

«Так получилось, что мы расстались. Антон не до конца меня понимал. Хотя и говорил, что понимает. На самом деле ему хотелось, чтобы я больше времени проводила дома. А у меня спектакли, съемки, гастроли», — объясняла актриса.

В 2015 году Валерия Ланская вышла замуж за режиссера Стаса Иванова. В браке родился сын Артемий.

В 2022 году артистка объявила о разводе.

«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с мужем развелись. Нам удалось сохранить дружеские отношения, Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», — сообщила Ланская.

Новую любовь она нашла в лице хореографа Эдгара Голосного.

«Наверное, это любовь с первого взгляда. Когда ты любишь, ты же хочешь, чтобы этому человеку было хорошо, а он хочет, чтобы было хорошо тебе. Поэтому мы вообще не спорим», — рассказывала актриса.

В мае 2023 года пара заявила, что готова к свадьбе, однако уже осенью Голосный сообщил о расставании с Ланской. Артистка подтвердила разрыв.

«Конечно, это грустно, когда рядом нет человека, с которым ты можешь вечером после работы поделиться своими эмоциями и переживаниями, чтобы он просто обнял — и ты могла почувствовать себя ранимой. Когда все тащишь на себе, иногда хочется, чтобы тебя пожалели и сказали, какая ты прекрасная и как тебя любят. Но одинокой я себя не чувствую, так как много тружусь и занимаюсь домом. Сейчас я работаю над собой, очищаю мысли. Надеюсь, при выстраивании новых отношений мне это поможет», — говорила она.

Как мошенники взломали аккаунт Ланской

В феврале этого года появилась информация о том, что мошенники взломали Telegram-аккаунт Валерии Ланской и попытались обмануть ее партнеров по работе с помощью голосовых сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом.

«Мошенники взломали "телегу" актрисы Валерии Ланской и с помощью ИИ рассылали голосовые ее знакомым. Конечно, с просьбой занять денег. Для звезд — урок, для нас — ежедневное напоминание, что сидеть в интернетах нужно аккуратнее. Как стало известно Mash, ко взлому Ланской готовились заранее. Атаковали, когда актриса уехала за границу. В надежде, что она среагирует не сразу. Когда получили доступ к аккаунту, начали рассылать голосовухи другим звездам и просить от 30 до 70к. На очень сомнительную карту. В итоге олимпийский чемпион Алексей Ягудин едва не перекинул денег, но благо его директор вовремя смутился „Уральским интернет-банком“. И рассказал обо всем Ланской», — сообщил Telegram-канал Mash.

Чем сейчас занимается Ланская

Валерия Ланская продолжает творческую деятельность. Актриса задействована в спектаклях «Толстого нет», «Женское счастье», «Карамазовы», «Анна Каренина», «Высоцкий. Рождение легенды», «Монте-Кристо», «Принцесса цирка», «Кабаре Терезин» и «Граф Орлов».

В скором времени также должен выйти сериал «Перекрестки судьбы» с ее участием.