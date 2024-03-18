Актриса Оливия Царгуш — о работе с Грачевским, Голливуде и съемках для Netflix

Актриса и модель Оливия Царгуш в детстве снималась в «Ералаше» под руководством Бориса Грачевского. В 18 лет переехала в Лос-Анджелес, окончила Американскую академию драматического искусства и начала работать в крупных проектах компаний Netflix, Warner Brothers и Sony. В интервью «Газете.Ru» Царгуш рассказала о работе с Грачевским, преодолении языкового барьера во время учебы за границей, прохождении кастингов и атмосфере на съемках в Голливуде.

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— Расскажите о своем детстве. Где вы родились, кто ваши родители?

— Я родилась и выросла в Москве, но этнически я абхазка, а по маминой линии много грузинской крови. Мой дедушка Царгуш Василий Михайлович — народный артист Абхазии и Грузии, композитор, дирижер, окончил РАМ им. Гнесиных. Его именем назван Государственный ансамбль песни и танца Абхазии, которому он посвятил всю свою творческую жизнь.

Наверное, это семейное — я с детства была увлечена музыкой, танцами, активно участвовала в различных рекламных кампаниях. В частности снималась для рекламы детской одежды, которая выходила не только в каталогах и буклетах, но и на баннерах, развешанных по Москве.

— Как вы попали в «Ералаш»?

— Видя, с каким удовольствием я погружаюсь в различные творческие процессы, мама привела меня в театр-студию «Ералаш». Мне было 11 лет. Одним из моих преподавателей был режиссер Юрий Андреевич Заворотнюк. Он всегда особо отмечал мои актерские возможности. Так сложилось, что к нам в класс пришел его внук Майк. Мы ставили школьный спектакль «Горе от ума», где я играла Софью. На премьере была его бабушка Валентина Борисовна Заворотнюк. После спектакля она подошла ко мне, сделала массу комплиментов и дала несколько профессиональных советов.

Я с особой теплотой берегу эти воспоминания в сердце, потому что Юрий Андреевич ставил меня на путь актерского мастерства, когда я еще была ребенком, и делал это с трепетом и любовью. А Валентина Борисовна давала мне советы, как нужно представлять своих героев.

— Во скольких сюжетах «Ералаша» вы снялись? Приходилось ли работать там со звездами российского кино?

— Я снималась во многих сюжетах «Ералаша», но иногда их вырезают или не используют для эфира, а также переименовывают — и я не знаю, как их найти. Но меня точно можно увидеть в сюжетах «Ой, боюсь!» с Ольгой Кузьминой в главной роли и «Укушенный» с Игорем Христенко.

— Общались ли вы лично с Борисом Грачевским? Каким он вам запомнился?

— Да, Борис Юрьевич приходил на наши репетиции. Нас любили просить вести себя хорошо, иначе Борис Юрьевич «рассердится». Но он всегда заходил с широкой улыбкой, хвалил нас и говорил, что мы — его гордость. Шутил и смеялся вместе с нами, потому что знал, что мы — дети и любим хулиганить. Мы никогда не видели его рассерженным или расстроенным, он всегда был в хорошем настроении.

Я помню, мы выступали на ТВЦ в телепрограмме «Приют комедиантов» — и дядя Боря вел обычные житейские разговоры с нами в гримерной. Он, как всегда, много шутил, настраивал на выступление. А мы делились с ним своими историями и рассказывали, как провели день.

— В 2013 году вы получили статуэтку «Ералаша» в номинации «Лучшая актриса». Она присуждалась за отдельный сюжет или за заслуги в киножурнале в целом?

— «Ералаш» — это не только телевизионные эпизоды, это настоящая театральная студия. Мы выступали с концертами в Доме Кино, в театрах и на различных мероприятиях. В конце театрального года у нас проходил выпускной и церемония награждения ералашевцев. Мы играли в нескольких спектаклях, и за наше актерское мастерство нам вручали награды.

— Что для вас тогда значила эта награда?

— Честно говоря, я не ожидала ее получить. Я просто сидела за столом и громко смеялась, держа в руках пиццу. И тут объявили: «Лучшая актриса — Оливия Царгуш». Я быстро вытерла рот рукой и побежала на сцену. В тот момент я чувствовала гордость за свою работу, но в 12 лет еще не осознавала, как важно, когда кто-то другой ценит и отмечает твои усилия статуэткой. Сейчас, конечно, уже понимаю!

— В каких еще проектах вы успели поработать в России?

— После «Ералаша» я снялась в фильме «Частное Пионерское 2» Александра Карпиловского. Также участвовала в некоторых модельных проектах и съемках, но решила, что мне нужно сфокусироваться на учебе, и на время приостановила актерскую карьеру.

— Где вы учились и как попали в США? У вас на тот момент был высокий уровень владения английским языком?

— В 15 лет я поступила на программу международного бакалавриата International Baccalaureate Diploma Programme, где все предметы преподаются на английском языке. Параллельно я изучала стандартную российскую школьную программу, что делало мой день настолько насыщенным, что времени на что-либо кроме учебы не оставалось.

С международным дипломом IB (International Baccalaureate) можно поступить в почти любой университет мира без вступительных экзаменов. В 16 лет я окончательно решила, что мечтаю получить актерское образование в США. Но мой английский не был достаточно хорош, поэтому я начала упорно им заниматься. К 17 годам мой английский стал настолько сильным, что все экзамены были сданы успешно. Я получила диплом IB и решила посвятить следующий год подготовке к поступлению в США.

Процесс прослушиваний и поступления в американские университеты начинается в октябре. Этот длительный процесс включает подачу анкеты с эссе, информацией о себе и результатами экзаменов. В университетах США выбор часто делается в пользу студента с выдающимися баллами, богатым списком хобби, интересов и достижений, а также креативным эссе. Я не самый усидчивый человек, мне надо делать миллион дел одновременно, поэтому я решила, что буду готовиться к прослушиваниям и поступлю в МГИМО на международные отношения, чтобы мне точно было чем заняться в течение года.

Это было одним из самых лучших решений, потому что я встретила близких друзей, узнала много интересного, добавила арабский язык в свое резюме — и успешно слетала в Лондон на актерские прослушивания. В феврале я прошла прослушивание в Американскую академию драматического искусства и получила письмо о том, что меня приняли и учеба начинается в конце августа.

— Что вам потребовалось для поступления в Академию? Сложно ли было проходить вступительные экзамены?

— Основной частью поступления в актерский вуз является прослушивание. Обычно требуется подготовить один классический монолог — например, из Шекспира, и один современный монолог из XX века. Желательно также подготовить дополнительные два монолога на всякий случай. Перед прослушиванием необходимо отправить свою анкету, включающую креативное эссе, информацию о достижениях, наградах, уровне языка и так далее.

Прослушивания проходят в Европе и в Америке, я решила пройти в Лондоне. Моими выборами для монологов стали Джульетта из Шекспира и Гвендолен из «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда. Забавный факт: мама назвала меня Оливией, вдохновившись актрисой Оливией Хасси из фильма «Ромео и Джульетта». Поэтому над выбором монолога я долго не думала.

— Дорого ли там учиться?

— Да, обучение в США дорогое. На сайте каждого университета написана стоимость обучения. Но там предлагают финансовую помощь за хорошее обучение и прослушивание.

— Какими были первые сложности, с которыми вы столкнулись за границей?

— Приехав в Лос-Анджелес в 18 лет, я столкнулась с основной сложностью — преодолением языкового барьера и избавлением от стеснения при общении. Это особенно важно в актерской сфере, где ежедневно приходится выступать перед студентами, профессорами и другими людьми. Не было другого выбора, кроме как быстро преодолеть этот страх. По какой-то причине я очень стеснялась своего акцента, хотя он, честно говоря, никогда не был сильно выраженным.

— Как вы справились с этим комплексом?

— Одна из самых замечательных вещей в актерском образовании — это близкие отношения с профессорами и режиссерами. Во время репетиций они узнают много личных деталей, потому что в нашей профессии необходимо быть открытым к исследованию своих эмоций. С многими преподавателями у меня очень близкие отношения, они знают многое из моей личной жизни, и я могу свободно обсуждать с ними любые темы. В то же время всегда сохраняется осознание, что они — преподаватели, а я — студент.

На репетиции моей первой экзаменационной пьесы — мы делаем production пьес каждый семестр — режиссер сказал мне, чтобы я «отстала» от своего акцента и делала свою работу, потому что никому кроме меня акцент не мешает.

Он привел примеры Сальмы Хайек и Пенелопы Круз, у которых тоже есть акцент, но это не мешает их карьере. Сказал: «Просто играй, не бойся акцента». После этого разговора я практически никогда не возвращалась к мыслям, что кто-то слышит мой акцент. При этом много над ним работала и продолжаю работать, поэтому на данный момент акцент могут услышать только очень внимательные носители языка.

— Как вы зарабатывали на жизнь после переезда в США?

— По студенческой визе можно работать только на кампусе, поэтому во время учебы я не работала в качестве актрисы или модели. Тем не менее я попробовала множество интересных профессий на кампусе и развила новые навыки.

Например, студенты совместно с профессионалами строят декорации и красивые сеты для пьес. Таким образом, привинтить, построить или покрасить стало для меня легким и веселым делом, потому что компания, в которой мы работали, была всегда приятной. А также это хороший способ расслабиться после эмоциональных репетиций. Кроме того, я работала в декорационном отделе, создавая декорации для пьес и сцен актеров в Академии. Параллельно работала ассистентом в библиотеке. Мне также финансово помогают мои родители.

— Когда вы начали ходить на пробы?

— Сразу после завершения академии я окунулась в мир проб и прослушиваний. Однако тот период совпал с забастовками гильдий в Голливуде — сначала писателей и сценаристов, затем актеров и артистов. В это время новые проекты оказались на паузе, работать было не положено — можно было только на независимых проектах, студенческих фильмах. Актеры и сценаристы выражали солидарность гильдиям.

— Как проходят прослушивания в Голливуде?

— Во время пандемии COVID-19 индустрия перешла на онлайн-формат прослушиваний. Каждый профессиональный актер обзавелся домашней студией — фоном, светом и камерой.

Профессионалы в индустрии поняли, насколько это удобно, и перешли на этот формат на первых этапах прослушиваний. Если проходишь первые этапы, приглашают на прослушивания вживую. Или на chemistry read — такой кастинг проходит с партнером по сцене, чтобы посмотреть, есть ли между вами «химия».

— Было ли страшно на первых пробах?

— Не могу сказать, что мне было страшно, поскольку в академии у нас имелся полноценный курс подготовки к прослушиваниям. На занятиях нам детально объясняли различные виды прослушиваний — от рекламных роликов до театральных и кинопроектов.

Чтобы дать нам практический опыт, нам устраивали пробные прослушивания, а также проводили интервью с агентами. То есть мы заходили в класс, а преподаватель в роли кастинг-директора проводила нам прослушивания и снимала нас на видео.

— Отличается ли подход к прослушиваниям в США от того, как это происходит в России?

— Процессы проб в Голливуде и в России схожи: отправка selftape (самопроб. — «Газета.Ru») и участие в личных прослушиваниях. Мой опыт в обеих странах только положительный. В обоих случаях царит доброжелательная атмосфера, везде хорошие люди!

— Вы рассказывали, что снимались для Netflix, Warner Brothers, Sony и других компаний. Можете ли подробнее рассказать о проектах с вашим участием и своих ролях?

— Я бы с огромным удовольствием с вами поделилась, но пока не могу сказать, потому что съемки еще идут. Но я обещаю, что будет очень интересно смотреть!

— Взаимодействовали ли вы со всемирно известными актерами на съемочной площадке или в кадре? Кто впечатлил вас больше всего?

— Да, но опять же — в данный момент не могу раскрывать имена и проекты. Но могу точно сказать, что большие актеры с теплотой и благодарностью относятся ко всему процессу! Ведь работа с настоящими профессионалами — это как доза сильной и доброй энергетики для души! Я настолько поражена силой и красотой таланта, что на съемках мы не можем перестать про это говорить! К телефонам даже не подходим, потому что заряжены на человеческое общение.

— Как отличается атмосфера на съемочных площадках в России и США? Лучше ли там условия?

— Воспоминания о съемках в России немного размыты, потому что я была маленькой, но вот съемочный процесс в США — настоящее волшебство! Начиная со съемочной команды — это словно одна большая дружелюбная семья. На съемочной площадке все взаимодействуют с уважением и дружелюбием. Все стремятся подружиться, любим шутить каждую секунду, задавая друг другу вопросы о культуре, еде и так далее. Что касается питания, каждый раз, когда наступает время обеда, завтрака или ужина, — это словно посещение одного из лучших ресторанов мира.

В один из дней, когда была вторая неделя съемок для одной из крупнейших сетей магазинов в США, мой день рождения совпал со съемочным днем! Ближе к 10 вечера режиссер и вся съемочная команда внезапно появились с сюрпризом — капкейками, свечой и поздравлениями. И все приостановили съемки, чтобы отметить мой день рождения. Это был удивительный момент, который показал, как сильно на съемочной площадке ценят человеческие отношения.

— Много ли русских в съемочных группах — и как к ним там относятся?

— Да, русских я встречаю довольно часто. Отношение к ним такое же, как и ко всем остальным. Главная идея искусства — сближать людей, показывать, что человеческие отношения — это так красиво. Поэтому на съемочных площадках все становятся ближе друг к другу, всегда относятся с уважением и много смеются.

— Планируете ли вы вернуться и сняться в каком-нибудь проекте в России?

— Для меня великолепным было бы сотрудничество с российскими режиссерами, особенно в рамках комедийного жанра или при воплощении роли из классической русской литературы. Я являюсь поклонником классических произведений, обожаю анализировать тексты и глубоко вживаться в образы героев. Иметь возможность воплотить героиню из классической литературы для меня было бы настоящей честью.

— Мечтаете ли вы поработать с конкретным режиссером — российским или зарубежным?

— В мире зарубежного кинематографа моя мечта — поработать с Софией Копполой. Люблю смотреть на YouTube ролики, где виден ее уникальный и тонкий стиль взаимодействия с актерами. Каждая ее работа — это не только кинематография, но и утонченный честный взгляд на мир и людей, что делает ее творчество безупречным. Я была бы безмерно счастлива возможности поработать с таким талантливым режиссером!

— А какая у вас главная мечта в карьере?

— Главная мечта — объединять. Заставлять чувствовать, делать красивые вещи, подвиги, поступки. Радовать дорогих людей и незнакомцев. Приносить в этот мир бесконечное количество любви!