"Похож на дедушку": Бена Аффлека высмеяли за отказ от бороды

Актер Бен Аффлек был замечен с певицей Дженнифер Лопес и 12-летним сыном Сэмюэлем 16 марта в Лос-Анджелесе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

Бен Аффлек вместе с семьей пришел на баскетбольный матч «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Голден Стэйт Уорриорз». На игре голливудский актер появился с новым имиджем. Артист сбрил свою бороду. Однако читателям Daily Mail не понравилось преображение Бена Аффлека.

«Он выглядит старым», «Без бороды внезапно стал похож на дедушку», «Бен выглядит ужасно без бороды», «Это лицо алкоголика, не брейся», «Бен, милый, отрасти бороду», «Бену нужно вернуть бороду», «Бен выглядит так, будто ему вкололи ботокс», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке «Венецианского кинофестиваля». Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.

В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.