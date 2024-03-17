Звезда «Эйфории» вышла в свет в провокационном топе без бюстгальтера

Актриса Сидни Суини, которая стала наиболее известна благодаря сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Page Six.

26-летняя Сидни Суини стала гостьей премьеры фильма «Омен. Непорочная», которая состоялась в Лос-Анджелесе. На светском мероприятии актриса появилась в образе французского бренда Balmain. Знаменитость надела белый топ, который напоминал руки, держащие букет. Она дополнила его черными брюками с завышенной талией и туфлями на каблуках. Наряд завершили маленькие серьги и кафф. Визажисты сделали Сидни Суини нюдовый макияж, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.

На днях звезда сериала «Эйфория» повторила образ Джулии Робертс из фильма «Свадьба лучшего друга» 1997 года. Сидни Суини появилась на премии в Беверли-Хиллз. Она надела нежно-голубое платье с глубоким декольте. Автором наряда стал Дом моды Miu Miu. Знаменитости также сделали укладку с легкими локонами и макияж с черными стрелками и розовым блеском.