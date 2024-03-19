Энн Хэтэуэй нарушает правила на красной дорожке

Красная дорожка — это место, где актёры волнуются и ликуют. Здесь вы не просто известный человек с контрактом Warner Bros, вы киношник и настолько преданы своему ремеслу, что, по сути, постоянно пребываете в образе. Звёзды носят длинные платья и оперные перчатки, одежду, которая цепляется за условности бомонда, и повторяют в модных интервью фразу «Старый Голливуд», потому что традиция — это всегда актуально.

Но Энн Хэтэуэй, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, похоже, всё это не волнует. По крайней мере, не сейчас, когда она рекламирует свой новый ромком «Мысль о тебе», основанный на фанфике 2017 года о Гарри Стайлзе.

«Почему-то мы говорим о том, что истории о наступлении совершеннолетия это что-то, что происходит с тобой в самом начале жизни, и я не знаю, как вы, но я чувствую, что продолжаю цвести. Я не хочу, чтобы на меня навешивали ярлыки и не хочу, чтобы меня загоняли в рамки того, в каких фильмах я должна сниматься из-за своего возраста, пола и того, что я получила "Оскар". Я хочу веселиться, чёрт возьми!», — сказала актриса на премьере фильма в эти выходные.

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Именно это чувство она привнесла и в свой гардероб. Вчера вечером Энн надела украшенное кристаллами мини-платье из коллекции Patou весна-лето 2024 года с платформами от Aquazzura и россыпью драгоценностей от Bulgari. Она будто праздновала свой день рождения в столичном коктейль-баре. Хотя Энн именно та самая женщина, которая давно доказала, что кокетливая и женственная одежда не должна умалять профессиональных достижений человека.