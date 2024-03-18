Крым, угрозы из Казахстана, гастроли: где сейчас актер Кирилл Гребенщиков

Актер Кирилл Гребенщиков известен ролями в картинах «Серафима прекрасная», «Тест на беременность», «Анна Каренина». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков родился 22 июня 1972 года в московской театральной семье. Его отец Юрий Гребенщиков и мать Наталья Орлова служили в театре имени К.С. Станиславского. Актер окончил Школу-студию МХАТ и сыграл свою первую роль в кино в 1992 году в картине «Русский роман».

Известность к артисту пришла после съемок в сериалах «Тридцатилетие» и «Серафима прекрасная». В 2014 году Гребенщиков сыграл роль врача-неонатолога в медицинской мелодраме «Тест на беременность» и позднее снимался в продолжении проекта.

Затем артист появился в лентах «Анна Каренина», «Красная лента», «Психология любви», «Бабочки и птицы». В разные годы он служил в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского, МТЮЗе и в театре «Школа драматического искусства».

Почему Гребенщикову отказали во въезде на Украину

В ноябре 2020 года украинские пограничники не пустили в страну актера и запретили въезд на три года.

«Гражданин РФ Кирилл Гребенщиков прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. По словам российского актера, на Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам. Во время пограничного оформления сотрудники пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал Крым», — сообщили в пограничной службе Украины.

По данным пресс-службы, актер наотрез отказывался признать, что ездил в Крым, и не смог объяснить пограничникам фотографию в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с подписью «Крым, до свидания! Было круто». Сам Гребенщиков отказался комментировать произошедшее.

Чем сейчас занимается Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков на настоящий момент не служит в театре, но выступает в московских театрах в качестве приглашенного актера и занят в антрепризах. Также он преподает в Московском городском педагогическом университете на факультете театрального искусства.

В апреле 2023 года Гребенщиков вместе с актрисой Викторией Тарасовой были вынуждены отменить гастроли в Казахстане из-за угроз националистов.

«Два города официально отказали нам в аренде зала для проведения спектакля — испугались угроз националистов. Нас организаторы просили: „Прилетайте на спектакль в третий город, там все спокойно“. Но мы с моим партнером Кириллом Гребенщиковым подумали и отменили всю поездку», — рассказала MK.RU Тарасова.

В ближайшее время у Кирилла Гребенщикова запланированы гастроли по российским городам со спектаклем «Однажды вечером». Также на 2024 год запланирован выход сериала «Наследники. Дар крови», где актер сыграет второстепенную роль.

Артист женат на Ольге Гребенщиковой, с которой оформил отношения в студенческие годы. У пары есть дочь Полина, которая отучилась во ВГИКе, но актрисой не работает. Супруга Гребенщикова занимается производством кукол.