Латвия, уход из театра, Барабаш: где сейчас актриса Наталья Бурмистрова

Актриса Наталья Бурмистрова прославилась благодаря роли Ларисы в сериале «Агентство НЛС». Как сложилась карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

© Кадр из фильма "Невский. Расплата за справедливость"

Чем известна Наталья Бурмистрова

Наталья Бурмистрова родилась 19 ноября 1978 года. В шестилетнем возрасте она с родителями переехала из Иркутской области в закрытый город Скрунда в Латвии, где окончила школу. Затем она уехала в Санкт-Петербург и отучилась в академии театрального искусства.

«В Петербург я приехала из закрытого латвийского Скрунда, где закончила школу. Рядом находился советский радар — комплекс РЛС, который обслуживали военные. После того как его демонтировали и вывели российские войска Скрунда стал городом-призраком», — рассказала она Пятому каналу.

Во время учебы в вузе Бурмистрова получила приглашение на пробы в сериал «Агентство НЛС», по результатам которых ее утвердили на роль одной из главных героинь Ларисы. Проект умел успех у зрителя, артистке начали предлагать новые роли. Так она снялась для картин «Потерявшие солнце», «Алька», «Лопухи», «Игры детей взрослого возраста», «Поцелуев мост», «Акватория» и другие. Всего в фильмографии актрисы около 90 ролей.

Почему Бурмистрова уволилась из театра

Бурмистрова до 2008 года работала в Театра комедии имени Н. П. Акимова. Она ушла из культурного учреждения, когда детский спектакль с ее участием сняли с репертуара. По словам артистки, в театре она не осталась, так как ее не устраивала рабочая атмосфера.

«Меня вывели из спектакля. Но я не сдавалась, предложила — давайте буду играть бесплатно для детей! Сказали — нет. В Санкт-Петербургском театре Комедии имени Н. П. Акимова я прослужила пять лет, но мне не хватало атмосферы свободы, творчества и импровизации. Возник вопрос: зачем я там нахожусь? Это какая-то армия, а театр в моем представлении — другое. Хотя я бы с удовольствием послужила в израильской армии, так вдохновилась передачей, где показывали, каких красоток там воспитывают», — сообщила Бурмистрова.

Что известно о личной жизни Бурмистровой

Актриса была замужем за актером Алексеем Барабашем. Вместе они прожили около четырех лет. Как признался артист в программе «Судьба человека», вина за их развод лежит на нем.

«Это была любовь. Мы познакомились на съемочной площадке. Но это печальная история. Здесь я все испортил. Вина целиком на мне. Мы были счастливы. Но однажды я поступил очень нехорошо в отношении Натальи. Она очень чувствительный человек. Однажды в порыве ссоры я сказал, что не люблю ее и никогда не любил. Она посмотрела на меня и сказала: „Что?“ Это кажется детским садом, но после этого все закончилось», — признался Барабаш.

По словам актера, те слова он сказал на эмоциях, однако после них отношения стали портиться.

«После этого момента наши отношения стали охлаждаться. Она стала искать увлечения на стороне. Занялась йогой. И так потихоньку-полегоньку все обросло рутиной и нелюбовью. В итоге мы расстались», — добавил он.

Чем сейчас занимается Наталья Бурмистрова

Наталья Бурмистрова в последние годы активно работает актрисой дубляжа. Также артистка в 2023 году появилась на экране в сериале «Невский. Расплата за справедливость», где сыграла роль Веры Любимовой.

Актриса ведет страницу во «ВКонтакте», где делится фото с площадки и новостями о проектах. В театре на настоящий момент Бурмистрова не играет.