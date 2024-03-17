Актриса Яна Поплавская крестила внучку

Актриса Яна Поплавская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что крестила внучку Аглаю-Аглаиду.

Полтавская опубликовала фото с крещения.

«Светлый чудесный день! Теперь наша девочка с Богом и ангелом-хранителем и с крестными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!» — рассказала артистка.

Яна Поплавская была замужем дважды. Ее первым супругом был режиссер Сергей Гинзбург. В их браке родились сыновья Клим и Никита. Актриса и режиссер развелись в 2011 году.

В 2022 году Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева.

Клип Поплавский пошел по стопам отца и стал режиссером. Он снял картины «Приличные люди», «С Новым годом, мамы!», «Адвокат», «Военкоры-3: он молится на языке Бога».

Клим Поплавский женился в 2020 году на Евгении Остряковой. В том же году у них родился сын Иларий. А в 2023-м у режиссера появилась на свет дочь Аглая.

В феврале 2024 года Яна Поплавская призналась, что считает поведение телеведущего Дмитрия Шепелева недостойным мужчины.

В качестве аргумента своей точки зрения артистка вспомнила о конфликте между Шепелевым и отцом его бывшей супруги Жанны Фриске. Тогда Владимир Копылов обвинил телеведущего в краже 300 миллионов рублей, что были собраны на лечение певицы.