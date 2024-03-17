«Все меньше и меньше видимся»: Петренко рассказал о детях от Климовой

Актер Игорь Петренко не единожды был замечен в неуплате алиментов на своих сыновей Матвея и Корнея, которые появились на свет в браке с Екатериной Климовой. Сейчас актриса требует от отца мальчиков 9 с лишним миллионов рублей.

Сумма внушительная. Поэтому на пресс-конфереции, посвященной очередному кинопроекту с участием Игоря Петренко, журналисты поинтересовались не только творческими победами актера, но и его уклонение от алиментов.

Однако Петренко заверил, что дети в итоге получат необходимую сумму.

«Проблему решим», — ответил он журналистам.

Также он рассказал, что в последнее время общается с сыновьями очень мало.

«Сейчас они уже все больше и больше начинают взрослеть, мы все меньше и меньше видимся. У них свои дела. У меня свои, мотаюсь много», — рассказал Петренко.

Напомним, после развода с Климовой актер снова женился, и в новом браке у него родились дочери София-Каролина, Мария и Ева.