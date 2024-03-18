Подборка лучших ролей Николаса Кейджа

Работу Николаса Кейджа в фильме «Герой наших снов» критики и зрители называют лучшей в его карьере — в свои шестьдесят актер находится в потрясающей форме. Эта роль вновь опровергает расхожее мнение о том, что Кейдж — это сбитый летчик, способный только на странные перформансы в треш-боевиках. «Лента.ру» приветствует новый виток популярности Кейджа и напоминает о других замечательных и разнообразных экранных достижениях культового артиста.

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Это первый фильм, в котором Николас появился под псевдонимом Кейдж, вдохновленным одновременно героем комиксов Marvel Люком Кейджем и композитором-авангардистом Джоном Кейджем. Обстоятельства эти задним числом кажутся определяющими для карьеры актера, чей творческий путь вот уже больше сорока лет пролегает между полюсами мейнстримного Голливуда и отчаянных экспериментов как в независимом кино, так и в треш-боевиках. В некотором смысле здесь урожденный Николас Ким Коппола повторяет траекторию своего знаменитого дядюшки Фрэнсиса, который всегда отстаивал свое право на авторское видение. И «Бойцовая рыбка» — яркий пример бескомпромиссности Копполы-старшего.

В центре экспрессионистской драмы о выгорании и поисках смысла жизни здесь оказываются герои Микки Рурка и Мэтта Диллона — Мотоциклист и Расти Джеймс. Первый — лидер молодежной банды, который решил отойти от дел, второй — его брат и главный фанат, мечтающий быть грозой улиц родной Талсы. Кейдж играет приятеля Расти Джеймса Смоки, к которому уходит героиня Дайэн Лейн. Это небольшая роль, которая тем не менее важна для общей композиции фильма Копполы. Неудивительно, что вскоре актер стал получать уже главные роли — например, в вышедшей через год «Птахе» Алана Паркера. В фильмах Фрэнсиса Форда Копполы Кейдж появится еще дважды — в «Клубе "Коттон"» и «Пегги Сью вышла замуж».

Николас признавался, что в своем ремесле, среди прочего, ориентируется на японский театр кабуки с его гипертрофированной экспрессией и чрезвычайной графичностью образа. В этом контексте неудивительно, что уже на старте карьеры Кейдж открыл в себе и комедийное дарование. Случилось это благодаря братьям Коэн, пригласившим актера в свой фильм «Воспитывая Аризону» после отказа Кевина Костнера. Его вор Хай и полицейская Эд, сыгранная Холли Хантер, кажутся героями из грядущих девяностых с их взлетом абсурдистских комедий.

В фильме Итана и Джоэла Коэнов эта пара, столкнувшись с бесплодием, крадет одного из пятерых отпрысков, разом родившихся у состоятельного Натана Аризоны. Усатый Хай — один из первых классических коэновских идиотов, которые у режиссеров часто выходят победителями из самых невероятных передряг. Кейдж с его амбивалентной харизмой справился с этой ролью великолепно: Джоэл Коэн с точки зрения актерского диапазона тогда сравнивал Кейджа со шведским столом.

Удивительно, что знаменитого пиджака из змеиной кожи, в котором щеголяет герой фильма Дэвида Линча Сейлор Рипли, не было ни в сценарии, ни в исходной книге Барри Гиффорда. Пиджак был найден Кейджем в винтажном магазине и помог ему создать характер, основанный на поп-артовом осмыслении Энди Уорхолом образа Элвиса Пресли. Линчу эта инициатива актера настолько понравилась, что он вписал в сценарий реплику «Этот пиджак — символ моей веры в личную свободу и индивидуальность».

Фраза стала крылатой, а «Дикие сердцем» были увенчаны каннской «Золотой пальмовой ветвью». Для Кейджа эта работа — первый опыт погружения в обстоятельства сюрреалистического нуара — жанра, в котором ему нет равных и сегодня. До сих пор ничуть не устарела и история беглецов Сейлора и Лулы — не в последнюю очередь благодаря тому, как ловко Линч смешал криминальную интригу с мотивами «Волшебника страны Оз». После съемок Кейдж подарил пиджак своей партнерше Лоре Дерн.

«Придорожное заведение» (Red Rock West), 1992, режиссер Джон Дал

Картина Джона Дала Red Rock West очевидно получила свое русскоязычное название из-за успеха «Дома у дороги» с Патриком Суэйзи. Заголовок вводил публику в заблуждение: «Придорожное заведение» — еще один нуарный опыт Кейджа, на этот раз более классический, чем у Линча. Шлейф сотрудничества с Дэвидом, впрочем, можно проследить и здесь: партнерами Николаса стали Лара Флинн Бойл и Деннис Хоппер, образы которых в фильме Дала похожи на созданные ими в «Твин Пикс» и «Синем бархате» соответственно.

Поработать с Далом Кейджу посоветовал Фрэнсис Форд Коппола, которому очень понравился предыдущий фильм режиссера «Убей меня снова». Рекомендация оказалась полезной: история попавшего в центр провинциальных разборок бывшего морпеха Майкла Уильямса — один из лучших фильмов с Кейджем в том десятилетии. Отдельно отметим пользу от совместных сцен с Хоппером: кажется, этот опыт помог молодому актеру в дальнейшей разработке фирменной психопатической мимики. У Денниса в этом смысле всегда было чему поучиться.

Девяностые для Кейджа были самым продуктивным временем с точки зрения работы в мейнстримном кино. Именно в этом десятилетии он стал настоящей звездой боевиков. «Скала» — безусловный пик, вершина, которую признают даже те, кому не нравятся «Воздушная тюрьма» или «Без лица». Сюжет рассказывает об операции по предотвращению теракта с применением химического оружия, который задумал слетевший с катушек генерал морской пехоты Хаммел (Эд Харрис), окопавшийся в тюрьме Алькатрас. Обезвредить его должны молодой специалист ФБР Стэнли Гудспид (Кейдж) и просидевший 33 года в Алькатрасе британский супершпион Джон Патрик Мейсон (Шон Коннери).

Кейдж с этим фильмом завоевывает новую аудиторию, играя в непривычном для себя амплуа хорошего парня, который, правда, ближе к финалу устраивает пару взрывов темперамента. Майкла Бэя этот фильм сделал главным в американском кино специалистом по пиротехнике — в этом статусе режиссер пребывает до сих пор. Однако непреходящее обаяние «Скалы» заключается в остроумном сценарии (руку к нему приложил даже Квентин Тарантино) и в центральном дуэте двух великолепных актеров.

«Адаптация» (Adaptation), 2002, режиссер Спайк Джонз

В новое тысячелетие Кейдж вошел наилучшим образом. После «Говорящих с ветром» Джона Ву актер сделал резкий поворот и согласился на сложный проект Спайка Джонза по сценарию Чарли Кауфмана. Собственно, как раз в «Адаптации» Кейдж играет самого Кауфмана и его вымышленного брата-близнеца Дональда. Фильм Джонза — одна из тех комедий, которые могли появиться только в начале нулевых. Саморазоблачительный автофикшен здесь закручивается в торнадо, превращается в бездонную кроличью нору, куда Кейдж устремляется с подлинным бесстрашием. Артист говорит, что еще до начала съемок был фанатом Кауфмана и с особым пиететом отнесся к тексту, который оставил без всяких изменений. В работе над образами близнецов он вдохновлялся аналогичной двойной ролью Джереми Айронса в «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга.

«Плохой лейтенант» (The Bad Lieutenant: Port of Call — New Orleans), 2009, режиссер Вернер Херцог

Перед премьерой «Плохого лейтенанта» великий баварский режиссер Вернер Херцог говорил, что никогда не смотрел одноименный фильм Абеля Феррары. Неистовый американец Херцога и всю съемочную группу за это проклял, но, кажется, не вполне всерьез, потому что фильм получился замечательным. Немец здесь выступил в редкой для себя роли наемного постановщика, так что в работе над сценарием Уильяма Финкельштейна ему были нужны надежные союзники. Главным из них стал Кейдж, получивший возможность в полной мере выплеснуть на экран свою неистовую актерскую манеру. Во вселенной Херцога Николас стал аватаром Клауса Кински — звезды главных фильмов Вернера. Дополняют перформанс артиста не только коллеги, но и флора и фауна Луизианы — сцены, снятые с точки зрения ящерицы, получились по-настоящему незабываемыми.

Любой список лучших работ Николаса Кейджа будет неполным без хотя бы одного из многочисленных треш-фильмов, в которых актер неустанно снимался в начале тысячелетия. Одной из причин была необходимость покрывать долги и счета за бой посуды в барах, другой — мера творческой свободы, которую Кейдж недополучал в Голливуде. Ради субъективно интересных ролей артист неоднократно брался за проекты более или менее дикие — зато с одним из них, военным «Крейсером», даже побывал в России. «Сумасшедшая езда» рассказывает об отморозке с литературным именем Джон Милтон, который сбегает из ада, чтобы спасти дочь, угодившую в секту Джоны Кинга (Билли Берк). Эта картина — пусть и своеобразный, но триумф: образцовое произведение в дурном вкусе. Кейдж здесь щеголяет выбитым глазом, занимается сексом с Эмбер Херд и весь фильм ходит в образе вокалиста Nickelback Чеда Крюгера. Добавим, что «Сумасшедшая езда» к тому же еще и снята в 3D.

«Мэнди» (Mandy), 2017, режиссер Панос Косматос

Даже удивительно, что на протяжении всей карьеры с фильмами ужасов у Кейджа не складывалось, хотя, казалось бы, его гиперэмоциональность просто создана для этого жанра. Его самым ярким опытом в жанре до «Мэнди» был «Плетеный человек» — ремейк культового фильма 1973 года, обреченный на хейт с самого начала. Переломным проектом в итоге стал фильм Паноса Косматоса (он оказался поклонником работы Кейджа в «Поцелуе вампира») о мстителе-металлисте с темным прошлым и вкусом к психоделическим путешествиям.

В «Мэнди» Кейдж удивительным образом демонстрирует весь свой диапазон — от хрупкости до ярости, от безумия до почти рыцарского достоинства. Неудивительно, что в дальнейшем Николаса стали все чаще приглашать в фильмы с мистическим оттенком — например, в «Цвет из иных миров» или «Страну чудес Вилли». Последний фильм — вольная вариация на тему «Пяти ночей у Фредди», которая сильно выигрывает у официальной экранизации популярной игры.

«Свинья» (The Pig), 2021, режиссер Майкл Сарноски

Фильм о косматом отшельнике, который вынужден покинуть лес и отправиться на поиски украденной свиньи, на уровне трейлера казался чем-то вроде нового «Джона Уика». И Кейджу, пожалуй, очень подошла бы роль молчаливого киллера, однако актер мыслит масштабнее и парадоксальнее. «Свинью» он спродюсировал, познакомившись с дебютантом Майклом Сарноски — режиссером и сценаристом фильма. По словам Кейджа, эта картина — квинтэссенция того, чего он хотел бы от работы в кино прямо сейчас.

Странный и магнетический, этот фильм больше умалчивает, чем говорит, и создает особую поэтическую атмосферу — неслучайно большое значение здесь уделено хокку. Для этой роли актер не только изменился до неузнаваемости, но и научился у друга-повара профессионально готовить блюдо из молодых голубей. Кейджу было принципиально важно изменить свое отношение к еде, сделав его частью психофизики героя. Кроме того, выход фильма совпал со спадом пандемии и частичным снятием карантина — сюжет с выходом героя из лесного затворничества оказался близок зрителям и критикам, высоко оценившим «Свинью».