Актер Павел Прилучный поздравил дочь с 8-летием спустя две недели

Актер Павел Прилучный поздравил дочь Мию с 8-летием спустя две недели. В личном блоге Павла появились кадры с торжества.

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В начале марта дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отметила 8-летие. В честь этого звездная мама устроила вечеринку, однако отец не явился на праздник. Как выяснилось, Павел решил поздравить дочь спустя две недели. В его блоге появились кадры, на которых он дарит наследнице детский квадроцикл. На ролике также были запечатлены сын Тимофей и Зепюр Брутян, супруга Павла.

«Лучше поздно, чем никогда. Папа всегда рядом», — высказался актер.

Напомним, что после развода Павел и Агата так и не смогли наладить отношения. Экс-супруги нередко обмениваются встречными обвинениями в соцсети.

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