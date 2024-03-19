51-летняя Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась на отдыхе в откровенном наряде и без макияжа.

© globallookpress.com

Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

На размещенном снимке 51-летняя звезда «Железного человека» предстала, лежа на белой подушке, с супругом, Брэдом Фэлчаком. Знаменитость примерила черное бикини, состоящее из бюстгальтера на тонких бретелях и плавок.

Помимо этого, она надела солнцезащитные очки с леопардовым принтом и отказалась от мейкапа, демонстрируя ровный тон кожи без видимых мимических морщин. Вдобавок Пэлтроу распустила длинные светлые волосы.

Ранее в мае Гвинет Пэлтроу показала фигуру в мини-юбке. Звезда «Железного человека» поделилась серией снимков, на которых примерила несколько комплектов одежды.