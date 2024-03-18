Элизабет Херли прокомментировала откровенную сцену в фильме своего сына

Пару недель назад в Сеть попали шокирующие кадры сексуальной сцены с участием 58-летней Элизабет Херли из фильма «Строго конфиденциально», срежиссированного ее 21-летним сыном Дэмианом. Снимки из первой полнометражной кинокартины начинающего режиссера возмутили публику. Главным образом юзеров ужаснуло то, что в разгар съемок столь пикантного эпизода Дэмиан был на площадке и наблюдал за звездной мамой.

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Однако никакого стеснения или неловкости между Дэмианом и Элизабет не возникло. Как она сама призналась накануне, в процессе ей было весьма комфортно — и во многом благодаря сыну. Более того, актриса подметила, что под его руководством чувствовала себя очень безопасно. Херли также добавила, что такие жаркие сцены — не ее конек и прежде ей редко приходилось сниматься в откровенных эпизодах, однако во время работы над картиной сына ее это мало беспокоило.

«Присутствие его там означало, что я чувствовала себя в безопасности и под присмотром. Работать с семьей — это своего рода освобождение. Я расслаблена перед ним. Он заботится обо мне… приятно знать, что за камерой кто-то присматривает за тобой», — высказалась она в разговоре с Access Hollywood.

Кстати, Дэмиан тоже прокомментировал сцену и согласился с тем, что многим она показалась достаточно спорной. Сам же он, как и его мама, к этому отнеслись исключительно как к работе.

Не обошлось и без трогательных моментов. Оказывается, Элизабет еще более 10 лет назад, когда Дэмиану было всего восемь и он работал над своей первой короткометражкой, пообещала сыну, что появится в его дебютном полном метре. И сдержала ведь слово!

Впрочем, поклонников не тронула даже эта часть истории. Они продолжают твердить, что с этими двумя что-то явно не так, комментируя совместный проект мамы и сына коротким, но содержательным «фу».