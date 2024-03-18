Билли Ди Уильямс рассказал, как относится к Дональду Гловеру

Актёр Билли Ди Уильямс, сыгравший Лэндо Калриссиана в киносаге «Звёздные войны», в интервью Radio Times рассказал о том, как он относится к молодой версии своего героя в исполнении Дональда Гловера.

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По словам артиста, он очень уважает Гловера за его талант, однако считает, что Лэндо Калриссиан существует лишь один — в его собственном исполнении.

Я мило пообедал с ним. Он восхитительный молодой человек. Чрезвычайно талантливый. Но когда дело доходит до Лэндо Калриссиана, есть только один Лэндо. Я создал этого персонажа.

Уильямс также поделился единственным советом, который он дал Гловеру по поводу того, как ему стоит отыгрывать Лэндо.

Я сказал ему быть очаровательным – всего два слова! Это всё, что мне нужно было ему сказать. Это всё, что я мог придумать.