Тимоти Шаламе повторил рекорд Джона Траволты из-за показателей «Дюны» и «Вонки» в США

Издание IndieWire обратило внимание на выдающееся кассовое достижение американского актёра Тимоти Шаламе. Он стал первым артистом за многие годы, чьи фильмы возглавили прокат в США, выйдя не более чем в восьмимесячном промежутке друг от друга. Это картины «Вонка» (в прокате с 6 декабря) и «Дюна 2» (в прокате с 1 марта).

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Ранее подобным достижением мог похвастаться лишь Джон Траволта — его фильмы «Лихорадка субботнего вечера» (декабрь 1977-го) и «Бриолин» (июнь 1978-го) возглавили домашний прокат в конце 1970-х. Сейчас сборы «Вонки» превышают $ 628 млн, «Дюны » — $ 494 млн.

В IndieWire отдельно упомянули командные фильмы Marvel, которые в теории с лёгкостью достигали подобных результатов с относительно небольшими промежутками. Однако в этих фильмах нет привычного главного героя, из-за чего достижения кинокомиксов нельзя приписать кому-то одному.