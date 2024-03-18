Куда пропала и как сейчас живет актриса Любовь Полехина

Актриса Любовь Полехина в последний раз снималась в кино в 2014 году. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

© Кадр из телепередачи «Судьба человека»

Чем известна Полехина

Любовь Полехина родилась 2 июля 1952 года в Курской области.

После окончания школы уехала учиться в харьковский техникум на модельера одежды, но, проучившись год, отправилась в Москву, где пыталась поступить во ВГИК, однако опоздала. На следующий год Полехина поступила на актерский факультет во ВГИК.

В кино актриса дебютировала в 1974 году в картине «Дочки-матери». Также она снималась в проектах «И это все о нем», «С любимыми не расставайтесь», «Вишневый омут», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Демидовы», «Лев Толстой», «Рыцарский роман», «Путейцы-2», «Под прицелом» и других.

Всего в фильмографии Полехиной 26 работ.

Что известно о личной жизни Полехиной

Первым супругом Любови Полехиной стал колумбийский режиссер Марио Риберо. С ним актриса познакомилась еще во время учебы в театральном вузе. В браке родилось двое детей, и Полехина уехала с избранником в Колумбию, согласившись с его ультиматумом.

«Сначала думала, что вернемся в Россию всей семьей, но Марио снимал проект за проектом и не собирался переезжать. Он стал хорошо зарабатывать и хотел, чтобы жена больше времени проводила с семьей, а я не собиралась бросать работу. Мы часто ссорились — и по этому, и по другим поводам. В итоге решили разъехаться. Марио снял квартиру недалеко от нашего дома. Он не настаивал на разводе, считал, что мы можем помириться, но я понимала: все кончено, прежней любви не вернуть. В один день я просто поняла, что не могу больше жить с ним, что в этом нет смысла. Предложила развестись. Конечно, это было очень тяжело морально, но я знала, что нужно это сделать», — рассказывала она.

Артистка мечтала о возвращении в Россию. Во время одной из поездок в США она познакомилась с мужчиной по имени Владимир, который согласился помочь ей вывезти детей и стал ее следующей любовью. Он был выходцем из РФ, занимался бизнесом в Майами. Полехина вышла замуж за Владимира, преподавала в США актерское мастерство.

«Владимир, мой второй муж, так настаивал, чтобы мы поженились! Он постоянно звонил, упрашивал меня. В итоге я согласилась, но довольно быстро поняла, что мы не созданы друг для друга. У нас не было абсолютно ничего общего», — вспоминала она в программе «Судьба человека».

По итогу второй брак актрисы тоже закончился разводом.

Сын Полехиной стал оперным певцом, а дочь снимается на телевидении в Колумбии и Мексике. Благодаря ее желанию получить высшее образование в Москве артистка смогла вернуться на родину.

Чем сейчас занимается Полехина

Любовь Полехина последний раз снималась в кино в 2014 году — тогда вышел сериал «Кураж» с ее участием.

В 2023 году актриса стала героиней программы Татьяны Устиновой «Мой герой». В программе она рассказала о своих творческих воспоминаниях и раскрыла, как снималась картина «Дочки-матери». Вместе с ней в шоу принял участие ее сын.