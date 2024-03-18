Стриженов рассказал о веселых застольях с Ширвиндтом

Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов на церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом вспомнил, как он неоднократно оплакивал артиста в финале спектакля «Чествование», зная, что после этого будет самое веселое застолье. Он поблагодарил коллегу за счастливейший театральный опыт, передает корреспондент NEWS.ru.

© РИА Новости

Александр Анатольевич, спасибо за великое счастье. Это, наверное, был самый счастливый для меня театральный опыт, потому что там был Ширвиндт, все крутилось вокруг него. Было несказанно хорошо, весело, я столько раз оплакивал его в финале спектакля «Чествование», каждый раз зная, что потом будет самое веселое застолье в моей жизни с его историями, шутками и анекдотами, — рассказал Стриженов.

Режиссер добавил, что никогда не забудет встречи с Александром Ширвиндтом. По словам Стриженова, он всегда будет вспоминать их застолья «с огромной благодарностью и нежностью».

Ранее актер Владимир Машков простился с Александром Ширвиндтом, рассказав о совете, который ему дал покойный коллега. По его словам, артист призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних». Машков также назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта.