Звезда фильма «Приключения Электроника» отменил концерт в Челябинске

В Челябинске отменен концерт звезды фильма «Приключения Электроника» Юрия Торсуева. Мероприятие было запланировано на 12 апреля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс.

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«Концерт Юрия Торсуева „Сыроежкин это я“, запланированный на 12 апреля, отменяется. Приносим извинения неудобства», — говорится в сообщении.

Причиной отмены стало отсутствие спроса на концерт, сообщил URA.RU организатор. Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть в ближайшее время.

В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника. На своем концерте Торсуев собирался исполнить песни из этого детского фильма, а также спеть вместе с солисткой московских мюзиклов Ксенией Кастор новые музыкальные композиции.