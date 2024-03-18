Владимир Машков заявил, что Ширвиндта любили абсолютно все

Председатель Союза театральных деятелей, российский актер Владимир Машков назвал Александра Ширвиндта артистом с большом буквы и заявил, что его по-настоящему любили зрители. Заявление Машкова опубликовано на сайте СТД.

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«Феномен Александра Анатольевича Ширвиндта в том, что его любили абсолютно все, к нему нельзя было относиться равнодушно. Один из признаков таланта — юмор, в нем Александру Анатольевичу не было равных. Он умел завоевать любовь собеседника с первых слов», — заявил актер.

Он добавил, что Ширвиндт был человеком и артистом неизмеримого масштаба — ярким и интересным как на сцене, так и за кулисами. Машков выразил соболезнования родственникам российского актера.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Недавно сообщалось, что актрисе Вере Алентовой стало плохо на прощании с Ширвиндтом. На помощь звезде фильма «Москва слезам не верит» пришла дочь Юлия Меньшова: она посадила 82-летнюю артистку на стул рядом с родственниками Ширвиндта.