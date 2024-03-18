Натали Портман появилась на обложке Marie Claire в полупрозрачном платье

42-летняя актриса после развода с Бенджамином Мильпье направила силы на воспитание детей и борьбу за гендерное равенство в Голливуде.

Натали Портман стала героиней нового номера Marie Claire Australia. Выпуск украсили её эффектные фотографии в одежде от Dior, послом которого она является уже несколько лет. В беседе с журналом Натали проигнорировала тему своего развода с Бенджамином Мильпье после 11-и лет брака, но зато подробно остановилась на теме равенства мужчин и женщин в кинобизнесе.

В частности, Портман уже не раз выступала с заявлениями относительно того, что оплата работы представителей обоих полов должна быть сопоставима и равноценна. Кроме того, она настаивает на том, что при распределении в Голливуде ролей должно меньше уделяться внимания внешности и возрасту женщин, как, опять же, это происходит в случае мужчин. Но для начала надо решить вопросы с защитой представительниц прекрасного пола во время исполнения профессиональных обязанностей.

«Я бы просто хотела сказать об отсутствии опасности для представительниц прекрасного пола на рабочем месте с точки зрения физической безопасности. Но к сожалению, нет, обсуждение, конечно, началось и осознанность начала появляться в том смысле, что есть надежда на улучшение условий. Однако всё это далеко от завершения, борьба всё ещё продолжается», - пояснила она.

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Кроме того, актриса обратила внимание на то, что в Голливуде, если женщине за 40, для неё становится меньше ролей и возможностей проявить себя в интересных проектах. Об этом, например, недавно рассказывала коллега Натали Кирстен Данст. По словам Портман, настоящим прорывом в этом смысле стал фильм Греты Гервиг «Барби», в котором поднимаются вопросы равноправия полов. В мировом прокате он собрал больше $1 миллиарда. Команда, стоявшая за его производством и состоявшая больше, чем наполовину из женщин, доказала, что может быть не менее успешной, чем продюсерская и творческая команда мужчин. «Полагаю, мы ещё должны пройти долгий путь. Я была очень рада этому экстраординарному успеху «Барби». Думаю, он реально открыл дверь для многих людей, потому что, к сожалению, до сих пор доказательством служит финансовый успех», - отметила актриса.

Что касается её творческих планов. То уже в этом месяце Натали приступит к работе над фильмом «Источник вечной молодости». Этот приключенческий детектив про поиски эликсира бессмертия снимет Гай Ричи. Партнёрами Портман выступят Джон Красински и Эйса Гонсалес.