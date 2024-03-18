Жена Эрнста показала, как выглядела в начале отношений с продюсером

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала, как выглядела в начале их романа. Актриса Софья Эрнст опубликовала в соцсетях свое архивное фото, снятое 10 лет назад.

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Софья Заика (в девичестве. — Газета.Ru) официально стала женой продюсера, который на 27 старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике семь лет, младшей Кире шесть лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, три года. Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 28 лет, она живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.

Ранее звезда «Содержанок» рассказала, как оказалась вхожа в дом Константина Эрнста.