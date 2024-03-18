«Жена Нагиева» снялась в откровенных позах на пляже

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, снялась в смелых позах на пляже. Звезда показала фигуру в откровенном купальнике и поделилась кадрами в соцсетях.

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«В целом мире нет человека точно такого же, как я. Я принадлежу себе, поэтому могу сама себя создавать. Я — это я. Со мной все в порядке», — написала артистка.

При росте 172 сантиметра звезда весит 52 килограмма. Актриса признавалась в личном блоге, что не мучает себя диетами, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также Горбань поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.

У актрисы двое детей. Она воспитывает девятилетнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года Горбань во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.

Артистка говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов, и в этом помогла генетика. По словам знаменитости, у нее в семье все стройные и, практически, не меняются с возрастом. Поклонники актрисы отмечали, что Горбань вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.

Ранее звезда «Громкой связи» снялась топлес.