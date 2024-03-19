Куда пропал актер, сыгравший роль Гоши в сериалах «Универ» и «СашаТаня»

Актер Алексей Гаврилов, родившийся в Магнитогорске, стал известен зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня». В них он сыграл весельчака Гошу. Но, несмотря на высокие рейтинги проектов, Гаврилов неожиданно покинул их по собственному желанию.

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«Меня многие люди ассоциируют с ролью Гоши. Как и моего мастера Алексея Владимировича Баталова с ролью Гоши в фильме «Москва слезам не верит», хотя он сыграл очень много других замечательных ролей. Я благодарен этой роли. Но очень хочется двигаться к другим, чтобы зрители меня знали по другим ярким образам», – рассказал актер в интервью «ФедералПресс».

Также у Гаврилова была личная причина приостановить съемки. Он влюбился в инструктора по йоге Марину Мельникову. Чувство пришло с первого взгляда – Алексей увидел девушку на видео в интернете. В ролике она выполняла сложные асаны. Актер нашел ее в соцсетях, завязалась переписка, которая закончилась свадьбой и переездом в Таиланд. Пара открыла там йога-центр. У них родился сын Соломон. Гаврилов даже взял себе псевдоним Лемар, состоящий из имен Леша и Марина. Но от нового имени он отказался после развода. Сейчас сын с мамой и ее новым мужем живет в Мексике.

Алексей Гаврилов вернулся в Москву и снова женился. Мари Кирти подарила актеру второго сына Рами. Тем не менее этот брак тоже закончился разводом. Актер занимался предпринимательством, увлекся политикой. Он принимал участие в видеоролике партии «Новые люди». Гаврилов активно поддерживает спецоперацию и считает, что сейчас нельзя покидать Россию.

Однако в последнее время актер стал активно сниматься. Он принял участие во втором сезоне сериала «Жизнь по вызову» и в продолжении сериала «Тень Чикатило», который основан на реальных событиях. Премьера запланирована на 2024 год.

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