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Актер Леонид Ярмольник о роли царя в «Летучем корабле»: «я ее репетировал всю жизнь»

Актер Леонид Ярмольник, сыгравший отца царевны Забавы в киноверсии советского мультфильма «Летучий корабль», признался, что ждал роли царя и «репетировал ее всю жизнь». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Леонид Ярмольник рассказал, какую роль «репетировал всю жизнь»
© Газета.Ru
«Я ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется. Я непререкаемый авторитет, который, правда, всегда можно подвинуть. <...> В «Летучем корабле» у царя те же заботы, что и у любого нормального человека: в семье должны быть деньги, дочь должна быть пристроена, за всем этим надо следить. А я этим занимаюсь в семье всю жизнь. Поэтому сыграл, наверное, почти самого себя, только с короной», — отметил артист.

Ярмольник уточнил, что сразу согласился на эту роль. По его словам, ее ему предложил режиссер-постановщик картины Илья Учитель. Актер добавил, что работа с Учителем стала для него «большим праздником».

В феврале сообщалось, что продюсеры фильма «Летучий корабль» перенесли картину на новую дату — 21 марта. Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить.

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