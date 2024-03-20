Хабенский объяснил, почему актеры должны получать образование

Художественный руководитель МХТ им. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский рассказал, почему актеру важно получить профильное образование. Его слова приводит Пятый канал.

По мнению Хабенского, актерское образование помогает найти общий язык среди коллег и помогает артисту лучше понять профессию. Он уточнил, что человек может иметь необходимый талант и навыки, однако для полного раскрытия творческого потенциала иногда не хватает знаний.

«Важно обучение профессии для того, чтобы, выйдя либо на съемочную площадку, либо на пространство театральное, получалось быстро найти общий язык. Это театральная школа, инструментарий, это важно», - объяснил худрук МХТ им. Чехова.

Стоит отметить, что сам Хабенский является выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). Мастером актера был Вениамин Фильштинский.

Ранее Константин Хабенский рассказал, что позволял себе по отношению к Олегу Табакову.

Также Хабенский признался, что не мечтал стать художественным руководителем МХТ им. Чехова.