40-летняя звезда «Универа» снялась с голой грудью и без волос

Актриса Наталья Рудова приняла участие в необычной фотосессии. Звезда сериала «Универ» показала поклонникам результат в Telegram-канале.

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40-летняя Наталья Рудова вдохновилась образом Фейда-Раута Харконнена, которого сыграл актер Остин Батлер во второй части «Дюны». Актриса предстала в кадре топлес.

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Знаменитость надела только джинсы и украшения: несколько браслетов и серьги. Она позировала без волос. Визажисты сделали артистке макияж с акцентом на глаза.

В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на 4 килограмма.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла на сколько я сильный и целеустремленный человек», — рассказала Рудова.

Наталья Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году. Тогда она снялась в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».