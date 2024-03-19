Актриса Анастасия Микульчина назвала любимые российские бренды. Звезда сериала «Сонька — Золотая Ручка» рассказала о модных предпочтениях изданию «Страсти».

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В Москве завершилась Неделя моды, в рамках которой российские дизайнеры представили новые коллекции. Анастасия Микульчина открывала показ бренда ID IRINA DIDUSHENKO, с которым она сотрудничает уже много лет. По мнению актрисы, в России есть достойные дизайнеры, чья востребованность возросла с уходом зарубежных брендов.

«В условиях изоляции у наших дизайнеров появилась не только возможность, но и необходимость проявить себя в лучшем качестве. Мне нравится, что в последнее время идет тенденция на улучшение качества одежды у отечественных дизайнеров. Знаете, как говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»», — высказалась Анастасия.

Также актриса выделила питерского дизайнера Яниса Чамалиди. Как выяснилось, Микульчина обратила на него внимание еще в начале 2000-х.

Полное интервью Анастасии Микульчиной про моду и кризис киноиндустрии читайте здесь.