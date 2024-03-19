Сегодня, 19 марта, отмечает свой день рождения «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. Голливудскому актеру, который известен культовыми ролями в боевиках, исполнилось 69 лет. У Брюса тяжелое заболевание (он страдает лобно-височной деменцией). При этом он остается кумиром миллионов и «крутым парнем» не только в Америке, но и во всем мире.

Жена Брюса Уиллиса показала редкое фото с тяжелобольным актером

За свою карьеру актер успел сняться более чем в 100 фильмах. Среди них: «Пятый элемент», «Шестое чувство», «Под наблюдением», «Опасный свидетель» и другие. Какие роли исполнил именинник Брюс Уиллис – в галерее «Рамблера».