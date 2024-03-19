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«Крепкому орешку» 69 лет: вспоминаем лучшие роли Брюса Уиллиса

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капитан Шарп
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капитан Шарп 
© Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Малкольм Кроу
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Малкольм Кроу 
© Кадр из фильма «Шестое чувство»
Бутч Куллидж
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Бутч Куллидж 
© Кадр из фильма «Криминальное чтиво»
Мистер Гудкат
4/8
Мистер Гудкат 
© Кадр из фильма «Счастливое число Слевина»

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Фрэнк Минна
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Фрэнк Минна 
© Кадр из фильма «Сиротский Бруклин»
Корбен Даллас
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Корбен Даллас 
© Кадр из фильма «Пятый элемент»
Джон Макклейн
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Джон Макклейн 
© Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Гарри Стэмпер
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Гарри Стэмпер 
© Кадр из фильма «Армагеддон»

Сегодня, 19 марта, отмечает свой день рождения «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. Голливудскому актеру, который известен культовыми ролями в боевиках, исполнилось 69 лет. У Брюса тяжелое заболевание (он страдает лобно-височной деменцией). При этом он остается кумиром миллионов и «крутым парнем» не только в Америке, но и во всем мире.

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За свою карьеру актер успел сняться более чем в 100 фильмах. Среди них: «Пятый элемент», «Шестое чувство», «Под наблюдением», «Опасный свидетель» и другие. Какие роли исполнил именинник Брюс Уиллис – в галерее «Рамблера».

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Брюс Уиллис
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