Анна Хилькевич сделала массаж лица и пожаловалась на сильнейший отек

Актриса Анна Хилькевич сообщила в соцсетях о сильном отеке после массажа лица. Звезда «Универа» не ожидала такого результата.

Хилькевич сделала процедуру перед съемками.

«Вчера сходила на массаж лица, посмотрите, что со мной. У меня отекло все лицо. А мне сегодня работать в кадре», - рассказала она, записывая видео в лифте.

Хилькевич поинтересовалась у подписчиков, есть ли способ быстро убрать отек. Она отметила, что случившееся стало «шоком».

«Такого я точно не ожидала», - говорит артистка.

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В подписи к видео Хилькевич отметила:

«Кто бы подумать, что я получу сильнейший отек».

Ранее 37-летнюю Хилькевич заподозрили в беременности. После выхода видео, в котором она анонсирует шоу «Салон», поклонники решили, что у актрисы изменилась фигура. Артистка предстала в нескольких образах, везде фанаты разглядели выпирающий живот.

Напомним, актриса воспитывает двоих дочерей от бизнесмена. Хилькевич не исключала, что захочет еще одного ребенка.