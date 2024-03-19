Акиньшина показала фигуру в коротких шортах и топе

Актриса Оксана Акиньшина снялась в коротких шортах и топе в тренажерном зале и опубликовала фото в соцсетях.

© Кадр из сериала контейнер

Звезда похвасталась результатами после активных занятий спортом.

© Соцсети

У артистки двое детей от кинопродюсера Арчила Геловани: 11-летний Константин и 7-летняя Эми. В 2018 году звезда публично объявила о разводе с мужем, а через несколько месяцев сообщила, что им удалось преодолеть кризис и сохранить семью, но через год супруги расстались, а сейчас выясняют отношения в суде.

От брака с Дмитрием Литвиновым у актрисы также есть сын, Филиппу 14 лет. Звезда рассказывала, что у подростка есть проблемы со здоровьем, и он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге. Акиньшина не показывает фото первенца в соцсетях и не делится подробностями его жизни в интервью.

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у артистки роман с коллегой Данилой Козловским. Их отношения якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором актер выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.