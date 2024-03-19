Актриса Лиза Арзамасова спровоцировала разговоры о второй беременности

Актриса Елизавета Арзамасова спровоцировала разговоры о второй беременности. Слухи появлялись после того, как она вышла на связь в личном блоге с округлившимся животом.

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В социальной сети звезда «Папиных дочек» показала, как ее поздравили с днем рождения муж Илья Авербух и маленький сын Лев. Лиза загадала желание и задула свечи, после чего поблагодарила любимых мужчин за сюрприз. Однако внимание поклонников привлек не торт с инициалами супругов, а фигура Арзамасовой. Пользователи разглядели у нее выпирающий животик, скрытый за оверсайз футболкой.

Теперь фанаты Елизаветы гадают, действительно ли она беременна. При этом в комментариях они отметили, что готовы в любом случае ждать, когда пара будет готова отреагировать на эти домыслы.

Отметим, впрочем, что до этого актрису видели в театре, где она отыграла главную роль в спектакле «Золушка». На сцене она была в корсетном платье, и выпирающий живот не был заметен.

К слову, в беременности Арзамасову подозревают довольно часто. Так, в январе 2023 года она объявила о перерыве в карьере, и многие решили, что связан он именно с прибавлением в семье. Но это оказалось не так.

Ранее Елизавета Арзамасова призналась, что мечтает найти баланс между работой и семьей.