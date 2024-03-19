Леонид Ярмольник рассказал, какого кино не хватает в России

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с kp.ru заявил, что после ухода режиссера Ролана Быкова в России не хватает детского и семейного кино.

«Нужно стараться объединять людей, давать им повод для общения внутри семьи… У нас ведь после ухода Ролана Быкова отсутствует детское кино как таковое. Нет сказок, на которых выросли и я, и Илюша (речь идет о режиссере Илье Учителе — «Газета.Ru»). Нет «Морозко», нет «Королевства кривых зеркал». Наверное, время продиктовало свои новые законы: надо создавать семейное кино», — отметил Ярмольник.

Он считает, что хорошее семейное кино поможет бабушкам найти общий язык с внуками, а родителям — с детьми. Ярмольник считает, что сейчас в стране наступило непростое время, из-за чего людям хочется хотя бы в кино видеть надежду на лучший исход развития событий. По мнению артиста, россиянам сейчас приходится тратить очень много сил, чтобы не сопереживать и не волноваться из-за происходящего в мире.