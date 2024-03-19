«Теперь живу воспоминаниями»: чем сейчас занимается актриса Галина Польских

Народная артистка РСФСР Галина Польских продолжает творческую деятельность. В каких фильмах она сейчас снимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Польских

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Училась на режиссерском факультете ВГИКа. Поступить в вуз ей помогла вахтерша, которую она встретила.

«Вахтерша пожалела меня: „Заморочила ты мне голову... Дай-ка посмотрю, годишься ты в артистки или не годишься“. Я отошла в сторонку, покрутилась, а вахтерша и говорит: „Слушай, ты ладненькая, может, мы с тобой и пройдем в артистки!“ Пошла, разузнала дату ближайшей консультации и дала мне указания: „Выучи стихотворение — такое, чтобы не на слуху было, басню тоже бери не избитую, не „Заяц во хмелю“, какую-нибудь прозу еще“», — вспоминала Польских.

В кино актриса дебютировала в 1959 году в картине «Белые ночи». Также она снималась в проектах «Я шагаю по Москве», «Журналист», «Верность», «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «По семейным обстоятельствам», «За спичками», «Нас венчали не в церкви», «Парк», «Рассмешите клоуна», «Выше радуги», «Повод», «Казенный дом», «Доктор Живаго», «Мошенники», «Одна семья», «Светофор», «Чудотворец», «Напарницы», «Филатов», «Умная Маша» и других.

Всего в фильмографии Польских более 170 работ.

Что известно о личной жизни Польских

Первый раз Галина Польских вышла замуж на первом курсе ВГИКа — ее избранником стал третьекурсник режиссерского факультета Фаик Гасанов.

«Подсаживался ко мне в столовой: „Как приятно вас видеть!“ Я ужасно смущалась, хотя он мне тоже нравился. Красавец-бакинец, эрудированный, начитанный, я слушала его раскрыв рот», — рассказывала артистка.

В 1960 году у супругов родилась дочь Ирада. Спустя время Гасанов уехал в Одессу, поскольку у него не получалось найти работу в Москве. Там он погиб на съемках своего фильма, попав под трамвай.

Второй раз Польских вышла замуж за режиссера Александра Сурина, но спустя время ушла от него, будучи беременной дочерью Марией.

«Лучше бы эти отношения остались просто романом. Это очень сложно объяснить. Ведь увлечение было, любовь была и прочее, а в семье мы не смогли. Непонятно», — говорила она.

В итоге Польских решила посвятить себя воспитанию дочерей.

«Конечно, я выбирала своих девочек и романы прекращала. И для меня всегда было очень важно, чтобы они были сыты, получили хорошее образование. Так я и посвятила моим девочкам свою жизнь. И не жалею», — признавалась актриса.

Что случилось с внуком Польских

Внука Филиппа Галине Польских подарила дочка Мария. Первые пять лет жизни мальчик провел с бабушкой, поскольку наследница жила с мужем-иностранцем в Бейруте.

В 2011 году юноша врезался в отбойник на мотоцикле. Его организм смог реабилитироваться после многочисленных переломов, однако ногу пришлось ампутировать.

«Я виню себя в случившемся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то», — рассуждала Польских.

Чем сейчас занимается Польских

Галина Польских продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в картинах «Елки-10», «У людей так бывает», «Детектив на все руки. Утром проснутся не все», «Детектив на все руки. Девичьи секреты» и «Родные люди».