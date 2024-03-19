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«Боюсь, до легенды не дотянуть». Что говорил Александр Ширвиндт об известных друзьях, любимой жене и рыбалке

В понедельник, 18 марта, в Москве простились с актером, телеведущим и президентом Академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. Он ушел на 90-м году жизни. До последнего он выходил на сцену, давал интервью и много времени проводил с детьми и внуками. Жил Александр Анатольевич на даче вместе с супругой, сыном Михаилом и его семьей. Каким он помнит Арбат, почему рыбалка может стать причиной развода, каким был Олег Табаков, насколько красив Михаил Козаков и можно ли пережить уход Андрея Миронова, — об этом и многом другом актер успел рассказать «Мосленте». Ниже — его монолог.

Что говорил Александр Ширвиндт об известных друзьях, любимой жене и рыбалке
© Мослента

Про актеров-худруков и настоящего президента театра

Кабинет президента театра Сатиры у меня новый. Скромный. Прежний кабинет занял новый худрук театра Сергей Газаров.

Я сам попросил меня освободить от должности худрука, потому что захотел пожить. Более того, считал и считаю, что руководить театром должен режиссер, а не актер. Среди худруков-актеров нет ни одного большого, серьезного худрука.

Первым из актеров возглавил театр Михаил Ульянов, но при всем моем уважении к нему, он был очень средним худруком. Единственное исключение — Олег Табаков. Впрочем, назвать Олега только актером нельзя. Он всегда был больше, чем актер. Во всем — больше…

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И я — средний худрук. Случайно попал в кресло руководителя — уговорили. Плучек уже тогда болел, несколько лет не появлялся в театре. Новых интересных спектаклей не возникало, актеры уходили.

При Сереже Газарове театр расцвел, и я этому только рад. Но на работу в театр я хожу. Я — не формальный президент, а настоящий. Появляюсь в театре каждую неделю, и сижу в кабинете с утра до ночи.

© Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Про Олега Табакова и Канаду

В 1965 году я приехал в Первую градскую больницу к Олегу Табакову. Он там оказался с инфарктом. В 29 лет. И Табаков, подняв на меня глаза, сказал: «Видишь, Шурок, как быстро все заканчивается». К счастью, Олег Павлович поправился, родил много детей. Но эти его слова я запомнил навсегда. Тогда подумал: «Жизнь важнее и кино, и театра… ведь все быстро заканчивается».

Табаков умел жить. Знал вкус жизни. В Канаде как-то случайно встретил его. Олег, взглянув на меня, дал мне свою визитку: «Олег Табаков. Актер». И приписал, обращаясь к своему приятелю: «Майкл, своди Шуру Ширвиндта в универмаг для нищих и покорми его». И это было сделано. Накупили мне шмоток, накормили.

Про несоветскую внешность и Михаила Козакова

Был и красивым, и не таким красивым. Но красавцем себя никогда не считал. Мой друг Миша Козаков — красивый. До такой степени красивый, что при его национальности его все равно снимали в главных ролях. Миша, конечно, был гениальным актером.

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Я из-за несоветской внешности решил сосредоточиться на театре. В кино был востребован типаж Георгия Юматова, Василия Ланового, на худой конец, Алексея Баталова, а меня — только в друзья главным героям.

Про Арбат, дворовую мафию и Щуку

Я родился в роддоме Грауэрмана. В нем родились Булат Окуджава, Марк Захаров, Миша Державин, Андрей Миронов и другие известные люди. Мое детство прошло на Арбате, в Скатертном переулке.

Рос во дворе. У нас была добрая и наивная дворовая мафия. Наши главари называли меня «наш интеллигентик». Мы тогда все росли во дворе. Ребята кричали друг другу в окна: «Выходи!»

© Фото: Валентин Соболев / Фотохроника ТАСС

Уроки прогуливал в кинотеатре. Выходил в восемь утра с бутербродами и учебниками и шел в «Кинотеатр повторного фильма», потом шел в кинотеатр «Художественный», потом приходил домой. После школы поступил в Щуку (Театральный институт имени Бориса Щукина — прим. «Мосленты»), которая рядом с моим домом. Вера Константиновна Львова — очень средняя актриса — была великим педагогом. Взяла меня на свой курс авансом. И вот я сам более 55 лет преподаю в Щуке. Педагогика — это вампиризм чистой воды.

Про жену такого человека

Одна журналистка спросила меня, как стать женой такого человека, как Александр Ширвиндт. Во-первых, надо родиться в одном роддоме. Во-вторых, надо, чтобы родители были из одной среды. В-третьих, надо в детстве читать одинаковые книжки или, как говорят, быть из одной детской.

Дальше в 14-15 лет надо оказаться в одной компании и иметь общих друзей, потом довольно долго просто дружить, но уже испытывая потребность видеться каждый день. И так дружба, если повезет, должна перейти в любовь.

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Если все-таки появится замечательный муж, его ведь надо удержать. И тут неплохо воспользоваться советом моего любимого писателя Сергея Довлатова: «Жена должна искренне верить в гениальность мужа, кормить его и не мешать».

Про развод из-за червя и настоящую рыбалку

Из-за рыбалки я едва не развелся со своей женой Натальей. Она патологически не любит всяких червячков, а без них какая рыбалка? Самая лучшая насадка — отечественный навозный червяк, темно-коричневый и свежий. Моя супруга этого видеть не может. Кстати, хранить их приходится в холодильнике.

© Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Однажды жена всерьез заговорила о разводе после одного невинного ЧП. Мы приехали в Дом отдыха актеров в Плесе. Актер Родион Александров, уезжая, оставил мне целый ящик червяков, которых сам вывел. Я недозакрыл этот ящик, и миллион червяков расползлись по всему нашему гостиничному номеру.

Раньше рыбачил с большой компанией, а сейчас почти никого не осталось. Но еще не дошло до того, чтобы я один ездил на рыбалку. Пить перестал, а от рыбалки отказаться не могу. Мои внуки, увы, не рыбаки.

Про трубку Черчилля

Дети, внуки, так называемые поклонники вырвали у меня все трубки, провели обыски, чтобы я бросил курить. Куда деваться? Не курить же сигареты?

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Когда все эти доброжелатели поняли, что бросил окончательно, вернули трубки. Мишка Куснирович предлагал сделать в ГУМе выставку моих трубок. В моей коллекции трубок есть даже личная трубка Черчилля. Досталась мне через четвертые руки.

Про печаль и горечь

Все чаще и чаще приходится хоронить друзей. Хожу на все похороны, даже если в это время лежу в больнице. Сбегаю. Боюсь, что сам до легенды могу не дотянуть, но обслуживать уходы настоящих легенд стало моей миссией. Я делаю это искренне.

Очень рано потерял близкого друга, партнера Андрея Миронова, и с тех пор горечь, печаль навсегда поселились в моей душе. Стараюсь шутить, но с каждой новой потерей юмор удается с трудом.

На панихидах у меня возникают вопросы: а слышат ли ребята, что о них говорят? Например, мне было бы интересно узнать, кто придет на мои похороны, что будет обо мне говорить? Есть такое любопытство. О покойниках — или хорошо, или правду!

Актеры
Родион Александров
Сергей Газаров
Михаил Козаков
Алексей Баталов
Михаил Ульянов
Александр Ширвиндт
Сергей Никоненко
Георгий Юматов
Василий Лановой
Булат Окуджава
Марк Захаров
Римас Туминас
Андрей Миронов
Светлана Немоляева
Никита Михалков
Сергей Довлатов
Олег Табаков
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