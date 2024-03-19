Актриса Алена Яковлева раскрыла свои страхи в профессии

Ведущая актриса Московского академического театра сатиры Алена Яковлева поделилась размышлениями о своей профессии. В интервью WomanHit.ru дочь Юрия Яковлева рассказала о страхах, связанных с работой.

© Passion.ru

По признанию Алены Яковлевой, она боится потери работы. Однако актриса уверена, что даже в этом случае она сможет найти занятие, поскольку у нее много проектов вне Театра сатиры.

«Что у меня не будет работы? Ну, я все равно что-нибудь придумаю. Я не из тех людей, которые сидят и ждут звонка, это точно не моя история. Сейчас я играю свои ведущие спектакли, но также у меня много проектов вне родных стен», — заявила Алена Яковлева.

Артистка призналась, что со временем она стала внимательнее относиться к ролям в кино. По словам Алены Яковлевой, теперь она отказывается от ролей, похожих на те, что она исполняла.

«Единственно, я стала более избирательна в кино. Не хочу сниматься в том, в чем снималась уже тысячу раз. У меня было, наверное, ролей шестьдесят мам, я переросла этот материал. Мне уже, честно говоря, немножко скучновато такое играть. Хочется более качественного материала», — поделилась актриса.

Алена Яковлева отметила, что не боится разных ролей. Ей не страшно предстать перед зрителями в необычных образах.

«Я не боюсь играть никого. Достаточно посмотреть „Пиковую даму“ Современного Театра Антрепризы. Я помню, как мне позвонил Альберт Могинов, продюсер театра, и говорит: „Хочу предложить тебе работу, только ты там не красавица“. Я отвечаю: „Какое счастье!“. <…> Я сама предложила Альберту играть в „Пиковой даме“ в маске, прям такую старуху-старуху — страшную, в коляске», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Алена Яковлева откровенно рассказала о личной жизни.