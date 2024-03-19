Софи Тернер возобновляет бракоразводный процесс с Джо Джонасом: подробности
Еще в декабре история с громким и скандальным разводом Джо Джонаса и Софи Тернер претендовала на хэппи-энд: документы были отозваны и поговаривали, что пара даже Рождество провела вместе (все ради детей). Следом оба подтвердили новые отношения, и, казалось, все должны быть счастливы, но внезапно актриса возобновила бракоразводный процесс.
Как выяснилось, камнем преткновения снова стал вопрос об опеке над дочерьми. Несмотря на все попытки, длительные переговоры и установленное расписание, договориться бывшим возлюбленным так и не удалось. Нерешенной оказалась также проблема с разделом имущества, передает Page Six. Представители Джо также подметили, что эпопея с расставанием, в ходе которой одна из сторон обвиняла другую в похищении детей (имеется в виду тот случай, когда звезда «Игры престолов» заявила, что музыкант выкрал детей, взяв их с собой в тур), должна быть закончена.
Тем временем в личной жизни у обоих почти бывших супругов все более чем отлично. Софи Тернер не так давно впервые вышла с новым избранником в свет, а прежде ходили слухи, что она и вовсе снова собралась замуж. Джо Джонас также подтвердил роман с моделью Сторми Бри.