Софи Тернер возобновляет бракоразводный процесс с Джо Джонасом

Еще в декабре история с громким и скандальным разводом Джо Джонаса и Софи Тернер претендовала на хэппи-энд: документы были отозваны и поговаривали, что пара даже Рождество провела вместе (все ради детей). Следом оба подтвердили новые отношения, и, казалось, все должны быть счастливы, но внезапно актриса возобновила бракоразводный процесс.

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Как выяснилось, камнем преткновения снова стал вопрос об опеке над дочерьми. Несмотря на все попытки, длительные переговоры и установленное расписание, договориться бывшим возлюбленным так и не удалось. Нерешенной оказалась также проблема с разделом имущества, передает Page Six. Представители Джо также подметили, что эпопея с расставанием, в ходе которой одна из сторон обвиняла другую в похищении детей (имеется в виду тот случай, когда звезда «Игры престолов» заявила, что музыкант выкрал детей, взяв их с собой в тур), должна быть закончена.

Тем временем в личной жизни у обоих почти бывших супругов все более чем отлично. Софи Тернер не так давно впервые вышла с новым избранником в свет, а прежде ходили слухи, что она и вовсе снова собралась замуж. Джо Джонас также подтвердил роман с моделью Сторми Бри.