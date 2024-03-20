Настасья Самбурская пришла на премию в блестящем платье с глубоким декольте

Актриса Настасья Самбурская стала гостьей ежегодной премии BraVo в Большом театре. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для выхода на публику она предпочла блестящее платье-макси с глубоким декольте. Образ дополнила меховое боа и кожаная сумка Dior. Ей также сделали укладку с локонами в стиле ретро и макияж с красной помадой.

Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.