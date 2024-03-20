Звезда «Универа» тщательно следит за своей внешностью — регулярно ходит к косметологу и делает поддерживающие процедуры. Серьезных манипуляций Анна Хилькевич не делала (только шутила о них), но стала той, кому не повезло столкнуться с серьезными последствиями банального массажа.

Накануне звезда вышла в сторис в весьма странном виде — скрыла глаза под солнцезащитными очками, но опухшие щеки все-таки решила показать.

«Сходила на массаж, называется... Кто бы мог подумать, что я получу сильнейший отек», — не стала томить артистка и уточнила, знает ли кто-то из ее подписчиков, как вернуть лицо в нормальное состояние.

В этот же день у Анны была запланирована важная съемка. Благо команда артистки смогла скрыть последствия неудачной процедуры макияжем.

В подобную ситуацию Анна, кстати, попала не в первый раз. Однажды косметолог неудачно сделала ей укол ботокса в шею, после чего рот актрисы двигался несимметрично. Так звезда несколько дней проходила на съемки — отек спадал благодаря «расслабляющим» манипуляциям.

«Все эти эксперименты — моя сильно слабая сторона», — пошутила знаменитость.

* Запрещен в РФ.