Представитель Джо Джонаса объяснил, почему они с Софи Тернер возобновили бракоразводный процесс

Казалось, что история Джо Джонаса и Софи Тернер закончилась раз и навсегда — оба давно счастливы в других отношениях. Как бы не так! Накануне стало известно, что парочка возобновила бракоразводный процесс. Разумеется, по инициативе Софи, которая утверждала, что Джо выкрал их дочерей.

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Несмотря на то что супруги клялись не комментировать свой развод, певец все-таки не выдержал. Его официальный представитель рассказал US Weekly, что возобновление судебных разбирательств для Джо не сюрприз. Оказалось, что пара в январе заключила договор «о временном содержании» детей, а сейчас его срок истек. В двух словах, все это юридическая формальность.

«Пара продолжает вести переговоры на дружеской ноте», — подчеркнул представитель артиста. Мы вместе с фанатами выдохнули!

Напомним, что Софи Тернер не так давно впервые вышла с новым избранником в свет, а прежде ходили слухи, что она и вовсе снова собралась замуж. Джо Джонас также подтвердил роман с моделью Сторми Бри.