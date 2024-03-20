Представитель Джо Джонаса объяснил, почему они с Софи Тернер возобновили бракоразводный процесс
Казалось, что история Джо Джонаса и Софи Тернер закончилась раз и навсегда — оба давно счастливы в других отношениях. Как бы не так! Накануне стало известно, что парочка возобновила бракоразводный процесс. Разумеется, по инициативе Софи, которая утверждала, что Джо выкрал их дочерей.
Несмотря на то что супруги клялись не комментировать свой развод, певец все-таки не выдержал. Его официальный представитель рассказал US Weekly, что возобновление судебных разбирательств для Джо не сюрприз. Оказалось, что пара в январе заключила договор «о временном содержании» детей, а сейчас его срок истек. В двух словах, все это юридическая формальность.
«Пара продолжает вести переговоры на дружеской ноте», — подчеркнул представитель артиста. Мы вместе с фанатами выдохнули!
Напомним, что Софи Тернер не так давно впервые вышла с новым избранником в свет, а прежде ходили слухи, что она и вовсе снова собралась замуж. Джо Джонас также подтвердил роман с моделью Сторми Бри.