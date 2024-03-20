50 -летняя Екатерина Волкова стала дважды бабушкой

Сегодня в семье звезды сериала «Скорая помощь» произошло пополнение. Старшая дочь актрисы, Валерия, родила второго ребенка. Счастливая бабушка опубликовала бирку с данными малыша, сообщив его пол. «Ура! Родился новый человек! Второй внук!» — заявила Екатерина. Мальчик появился на свет в шесть утра с весом 3 кг 820 г и ростом 52 см. Имя крохи Волкова пока держит в секрете. Молодая мама еще не вышла на связь, но, судя по настроению Екатерины, всё прошло хорошо.

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О беременности Валерии стало известно в январе. Тогда артистка сообщила эту новость публично, на церемонии вручения премии «Золотой орел». Екатерина сказала, что станет дважды бабушкой к своему юбилею. Так и вышло – 16 марта Волковой исполнилось 50 лет, и рождение внука стало лучшим подарком. В день своего юбилея артистка заявила, что возраст — это не вопрос, это утверждение «в твоей сотворенной реальности». По словам Екатерины, она убеждена, что, «если не будешь ничего хотеть, ничего и не будет». Волкова также подчеркнула, что важно не позволять эмоциям брать над собой верх, поскольку поступки, совершенные в таком состоянии, бывают пагубны.

Валерия впервые стала мамой в 2022 году – она родила сына Тимофея. Екатерина обожает внука и с удовольствием нянчится с ним, когда мальчика привозят к ней. В начале года они вместе отдохнули на Гоа. Волкова трижды была замужем. Дочь Валерию она родила в первом браке, с Алексеем. Девушка до 18 лет жила в Германии, а затем вернулась в Москву. Вторым супругом актрисы был кинопродюсер Сергей Члиянц, а третьим — писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. В этом союзе появились Богдан и Александра. Супруги расстались, когда Волкова была беременна дочерью. Лимонов принимал активное участие в воспитании детей вплоть до своей смерти в 2020 году. Также известно, что Екатерина встречалась с бизнесменом Василием Дюжевым, однако их роман не привел к браку.