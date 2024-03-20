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Актер Метелкин вспомнил, что проходил пробы в "Летучий корабль" больше 10 раз

Актер Александр Метелкин, исполнивший главную роль в фильме «Летучий корабль», рассказал о том, что ему тяжело дались пробы в проект. Его слова передает kp.ru.

Актер Метелкин вспомнил, что проходил пробы в «Летучий корабль» больше 10 раз
© Газета.Ru
«Когда ты пробуешься один-два раза, а тут больше десяти раз мне приходилось приходить. Это очень сложно психологически. У меня опускались руки, поднимались руки», — вспомнил артист.

По словам Метелкина, в какой-то момент он поймал себя на мысли, что не хочет участвовать в съемках фильма Ильи Учителя, но его убедили продолжать. Затем команда проекта утвердила актера на роль матроса Ивана.

«Я очень надеюсь, что оправдал их ожидания. И вообще желания всех, кто посмотрит этот фильм. Я был честен, когда играл», — добавил звезда.

В феврале сообщалось, что продюсеры фильма «Летучий корабль» перенесли премьеру картины на новую дату — 21 марта. Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить.

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