СМИ: Алессандро Нивола снимется в новом фильме Педро Альмодовара

Звезда фильмов «Бостонский душитель» и «Амстердам» американский актер Алессандро Нивола получил приглашение от Педро Альмодовара снятся в его новой картине «Комната по соседству», сообщает Deadline. Уже известно, что в фильме сыграют Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Джон Туртурро. Он расскажет историю трёх подруг, остальное пока держится в тайне.

© nsn.fm

Съемки пройдут в Нью-Йорке и Мадриде. Ранее Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».