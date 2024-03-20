Актриса Лола Глаудини предъявила обвинения Джонни Деппу

Актриса Лола Глаудини рассказала, как на съемках фильма «Кокаин» в 2021 году на нее накричал Джонни Депп, передает Daily Mail. Артистка играла роль второго плана и однажды засмеялась во время монолога Деппа, после чего он вышел из себя и начал ее оскорблять. Это не первый скандал артиста с коллегами по профессии: Эмбер Херд, с которой он состоял в отношениях, обвинила его в насилии.

По словам Глаудини, громко рассмеяться во время реплики Деппа приказал режиссер картины. Актер начал кричать и грубо ругаться, добавила артистка. Она отметила, что очень расстроилась из-за этого, поскольку это был первый опыт в крупном фильме, а самого Деппа она считала идеалом. Позже, как рассказала актриса, Депп пришел к ней и объяснил, что вспылил, так как ему трудно дается бостонский акцент.

При этом представители Деппа сообщили, что актер всегда старается поддерживать дружеские отношения с коллегами. Они также заявили, что другие члены съемочной группы иначе вспоминают тот день: например, продюсер Сэм Саркар, работавший звуковым техником, не помнит такого инцидента.

Летом 2023 года пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» заявила, что музыканты ведут переговоры с Джонни Деппом о его приезде в Россию для записи песни. Позже менеджер актера опроверг эти данные и подчеркнул, что в планах у звезды нет визита в Москву.

По свежим сведениям инсайдера, Депп может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря». При этом Disney планирует дать ему всего лишь небольшую второстепенную роль.